الحريري طلب من موسكو معرفة مستجدات ملف النازحين

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وذكرت "الجمهورية" أنه "لم يطلب الحريري شيئاً من موسكو، غير معرفة آخر المستجدات في ملف إعادة ​النازحين السوريين​ الى بلادهم".

ولفتت الى أن "موسكو تَعي كل التفاصيل السياسية في الملف اللبناني، وانّ الشكاوى التي نقلها النائب ​طلال ارسلان​ والتي تحدث فيها عن عرقلة سعودية، وعن الميثاقية، لم تبدّل شيئاً في النظرة الروسية الى مسار الأمور في لبنان، كما انّ زيارة وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ الى موسكو لن تغيّر في تقييمها شيئاً"، مؤكدة انّ "الاتصالات بين القيادة الروسية والحريري متواصلة بشكل دائم".

كما ذكرت ان "فرق ​وزارة الدفاع الروسية​ تواصل المسح الميداني في ​سوريا​ من اجل إعادة النازحين"، منوهةً الى أن "مسؤول ملف النازحين في ​وزارة الخارجية الروسية​ هو في عطلة حتى أول أيلول المقبل".