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الحريري طلب من موسكو معرفة مستجدات ملف النازحين

الحريري طلب من موسكو معرفة مستجدات ملف النازحين
الجمعة ١٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

علمت "الجمهورية" أن "اللقاء بين الممثل السياسي لرئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ في ​روسيا​ جورج شعبان ووزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف استمر ساعتين، شرح خلالها شعبان حقيقة المواقف والعقبات التي تعترض ولادة الحكومة".

العالم_لبنان

وذكرت "الجمهورية" أنه "لم يطلب الحريري شيئاً من موسكو، غير معرفة آخر المستجدات في ملف إعادة ​النازحين السوريين​ الى بلادهم".

ولفتت الى أن "موسكو تَعي كل التفاصيل السياسية في الملف اللبناني، وانّ الشكاوى التي نقلها النائب ​طلال ارسلان​ والتي تحدث فيها عن عرقلة سعودية، وعن الميثاقية، لم تبدّل شيئاً في النظرة الروسية الى مسار الأمور في لبنان، كما انّ زيارة وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ الى موسكو لن تغيّر في تقييمها شيئاً"، مؤكدة انّ "الاتصالات بين القيادة الروسية والحريري متواصلة بشكل دائم".

كما ذكرت ان "فرق ​وزارة الدفاع الروسية​ تواصل المسح الميداني في ​سوريا​ من اجل إعادة النازحين"، منوهةً الى أن "مسؤول ملف النازحين في ​وزارة الخارجية الروسية​ هو في عطلة حتى أول أيلول المقبل".

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