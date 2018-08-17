الحريري طلب من موسكو معرفة مستجدات ملف النازحين

العالم_لبنان
وذكرت "الجمهورية" أنه "لم يطلب الحريري شيئاً من موسكو، غير معرفة آخر المستجدات في ملف إعادة النازحين السوريين الى بلادهم".
ولفتت الى أن "موسكو تَعي كل التفاصيل السياسية في الملف اللبناني، وانّ الشكاوى التي نقلها النائب طلال ارسلان والتي تحدث فيها عن عرقلة سعودية، وعن الميثاقية، لم تبدّل شيئاً في النظرة الروسية الى مسار الأمور في لبنان، كما انّ زيارة وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل الى موسكو لن تغيّر في تقييمها شيئاً"، مؤكدة انّ "الاتصالات بين القيادة الروسية والحريري متواصلة بشكل دائم".
كما ذكرت ان "فرق وزارة الدفاع الروسية تواصل المسح الميداني في سوريا من اجل إعادة النازحين"، منوهةً الى أن "مسؤول ملف النازحين في وزارة الخارجية الروسية هو في عطلة حتى أول أيلول المقبل".