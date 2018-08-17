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ماذا دار بين السيسي و ماكرون هاتفيا

ماذا دار بين السيسي و ماكرون هاتفيا
الجمعة ١٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس 16 أغسطس/ آب، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مستجدات الأوضاع في ليبيا وسوريا وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

العالم - مصر

وقال بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع السيسي تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي ومواصلة جهود تطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وتابع راضي، في بيان له، أن الاتصال "تناول آخر المستجدات الخاصة بعدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي، حيث ناقش الرئيسان سبل دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة من خلال مساندة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مهمته، واستكمال التوافق حول مختلف القضايا المعلقة عبر التوافق الوطني بين كافة الأطراف الليبية، بحيث يكون الحل النهائي للأزمة من صنع الليبيين أنفسهم، وبما يلبى طموحاتهم في استعادة الاستقرار والأمن".

وأضاف "كما ناقش الرئيسان مستجدات الأزمة السورية، حيث تم تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة لوقف تدهور الأوضاع هناك والحفاظ على مقدرات الشعب السوري".

واتفق الرئيسان خلال الاتصال على الاستمرار في التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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