ألمانيا تتوصل لاتفاق مع اليونان حول اللاجئين

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وقالت المتحدثة "توصلنا لاتفاق مع اليونان"، مضيفة أنها لن تستطيع الكشف عن أي تفاصيل قبل توقيع الاتفاق رسميا، وفقا لوكالة "رويترز".

وأشارت إلى أن ألمانيا ما زالت تتفاوض على اتفاق مماثل مع الحكومة الإيطالية. وسبق أن وقعت ألمانيا وإسبانيا هذا الشهر اتفاقا بشأن إعادة المهاجرين.

وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس الخميس، أن حكومتها ستكثف وتسرع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين بعد أن طالبها مئات من المتظاهرين من اليمين المتطرف بالاستقالة بسبب سياساتها المتعلقة بالهجرة.

المصدر: سبوتنيك