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ایران وارمینیا تتفقان على الاسراع في انجاز الخط الثالث لنقل الكهرباء

ایران وارمینیا تتفقان على الاسراع في انجاز الخط الثالث لنقل الكهرباء
الجمعة ١٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

توصل مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء والطاقة همايون حائري خلال لقائه وزير الطاقة الارميني ارتور غريغوريان في يريفان اليوم الجمعة الى اتفاق لاسراع تنفيذ الخط الثالث لنقل الطاقة الكهربائية بين ايران وارمينيا.

العالم - اقتصاد

وقال حائري خلال اللقاء ان انجاز عملية الاسراع في تنفيذ الخط الثالث لنقل الطاقة الكهربائية الى ارمينيا في موعده يعد واحدا من اهم مراحل التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف بين ايران وارمينيا .

واشار حائري الى التعاطي الاقتصادي بين البلدين مؤكدا اهمية انهاء وتسريع انجاز مشروع الخط الثالث لنقل الطاقة الكهربائية بين البلدين والذي يعد جزءا من محور التعاون المتعدد الاطراف على صعيد الطاقة بين ايران وارمينيا وجورجيا وروسيا .

بدوره اشار غريغوريان الى البرامج الجديدة للحكومة الارمينية بهدف النهوض بحجم التعاطي مع ايران ورغبة بلاده لانجاز الاتفاقيات المبرمة بين البلدين معلنا استعداد يريفان لتسوية وانهاء مشروع الخط الثالث لنقل الطاقة بين البلدين.

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