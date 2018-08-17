ایران وارمینیا تتفقان على الاسراع في انجاز الخط الثالث لنقل الكهرباء

العالم - اقتصاد

وقال حائري خلال اللقاء ان انجاز عملية الاسراع في تنفيذ الخط الثالث لنقل الطاقة الكهربائية الى ارمينيا في موعده يعد واحدا من اهم مراحل التعاون الثنائي والمتعدد الاطراف بين ايران وارمينيا .

واشار حائري الى التعاطي الاقتصادي بين البلدين مؤكدا اهمية انهاء وتسريع انجاز مشروع الخط الثالث لنقل الطاقة الكهربائية بين البلدين والذي يعد جزءا من محور التعاون المتعدد الاطراف على صعيد الطاقة بين ايران وارمينيا وجورجيا وروسيا .

بدوره اشار غريغوريان الى البرامج الجديدة للحكومة الارمينية بهدف النهوض بحجم التعاطي مع ايران ورغبة بلاده لانجاز الاتفاقيات المبرمة بين البلدين معلنا استعداد يريفان لتسوية وانهاء مشروع الخط الثالث لنقل الطاقة بين البلدين.