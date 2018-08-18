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بسبب ترامب.. أكثر من 550 طفلا مهاجرا لا زالوا محتجزين في أميركا

بسبب ترامب.. أكثر من 550 طفلا مهاجرا لا زالوا محتجزين في أميركا
السبت ١٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وثائق قضائية نشرت الجمعة أن السلطات الأميركية ما زالت تحتجز أكثر من 550 طفلا لعوائل مهاجرة دخلت الولايات المتحدة خلسة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع على قرار قضائي يُجبر الحكومة الفدرالية على لم شمل الأطفال المهاجرين مع ذويهم أو الأوصياء عليهم.

العالم - الاميركيتان

وأظهرت الأرقام أنه من بين هؤلاء الأطفال البالغ عددهم 565 طفلاً والذين يتولّى رعايتهم مكتب إعادة إسكان اللاجئين التابع لوزارة الخدمات الاجتماعية، هناك 24 طفلا تبلغ أعمارهم دون خمس سنوات.

وزعم المكتب أن ذوي 366 من هؤلاء الأطفال الـ565 لم يعودوا في الولايات المتحدة، ما يعني أن عملية لمّ شملهم باتت صعبة.

وبدأت عمليات الفصل المثيرة للجدل في أيار/مايو عندما بدأت السلطات عملية اعتقال جماعي للمهاجرين الذين يدخلون بشكل غير قانوني وأخذ أطفالهم منهم ونقلهم إلى مراكز اعتقال أو مآو خاصة. 

وبين مطلع أيار/مايو ونهاية حزيران/يونيو فصلت السلطات الأميركية أكثر من 2500 طفل عن أهاليهم الذين عبروا وإياهم الحدود، وذلك تطبيقا لسياسة عدم التسامح مع الهجرة غير الشرعية التي ينتهجها الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

ولكن ترامب أجبر على التراجع عن قراره في نهاية حزيران/يونيو بسبب الضجة التي أثيرت حول هذه المسألة.

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