جيش الكونغو الديموقراطية يستعيد عدة مناطق في شرق البلاد

العالم - أفريقيا

وقال المتحدث بإسم الجيش الكابتن ماك هازوكاي إن الهجوم الذي شنّته القوات المسلّحة في ولاية كيفو الشمالية أتاح لها إستعادة أربع مناطق في مقاطعة لوبيرو كانت بأيدي جماعة "إن دي سي - المجدّدة" بزعامة أمير الحرب "الجنرال" غيدون، مشيراً إلى أن هذه المناطق هي ماهانغا وماسيكيسيكي وكاغيري وكاسوغو.

وأضاف أن الحصيلة هي عشرة قتلى والعديد من الجرحى في صفوف العدو. بين القتلى هناك مسؤولون في هذه الحركة المتمردة. أما في صفوفنا فسقط قتيل وجريحان.

وأكد المتحدث أن الهجوم متواصل لإستعادة كل المناطق المحتلة من قبل هؤلاء المتمردين.

ويقول ريشار نييمبو المسؤول الإداري عن مقاطعة لوبيرو إن المتمردين يحتلون هذه المناطق منذ عام ونصف العام كانوا خلالها "يسيئون إلى شعبنا".

ويروي شهود عيان أن المتمردين كانوا يفرضون على السكان المحليين إتاوات للسماح لهم بالوصول إلى حقولهم الزراعية مقدارها ألف فرنك (ستون سنتاً أمريكياً).

وفي ولاية إيتوري المجاورة شنّ الجيش هجوماً على حركة متمردة أخرى هي "سيمبا".

وقال الليفتنانت جول تشيكودي المتحدث بإسم الجيش في ولاية إيتوري إن الهجوم أسفر عن سقوط سبعة قتلى في صفوف العدو. أما في صفوفنا فسقط قتيل واحد.

وأوضح أن المعارك دارت يوم الثلاثاء الماضي في منطقة ماكيمبيليو في مقاطعة مامباسا.

وأضاف أنه في ولاية إيتوري أيضاً نهب متمردون من حركة "قوات إيتوري للمقاومة الوطنية" قرية ندوغو (55 كلم جنوب بونيا عاصمة الولاية).

ويعاني شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية من إضطرابات أمنية مزمنة، كما أن وباء إيبولا تفشّى مراراً في هذه المنطقة خلال الفترة الأخيرة.