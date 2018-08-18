البث المباشر

مجلس الشيوخ: لا دليل على "تواطؤ" ترامب مع روسيا

مجلس الشيوخ: لا دليل على
السبت ١٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

أقر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بير، بعدم وجود أي دليل على "تواطؤ" الرئيس دونالد ترامب مع روسيا.

العالم - الاميركيتان

وفي حديث لوكالة أسوشيتيد برس قال بير الذي قاد خلال 19 شهرا تحقيقا لإثبات التخابر المزعوم بين ترامب وموسكو، إن الأمر كان أكثر تعقيدا مما تصور في البداية.

وأضاف: "لم نحصل حتى اليوم على أي دليل فعلي يثبت عمليا وجود أي اتفاق سري أو تواطؤ بين روسيا ودونالد ترامب".

واعتبر بير رغم ذلك، أن أسوأ شيء يمكن أن تقوم به لجنة التحقيق هو محاولة وقف التحري قبل أوانه.

وأضاف أن هناك عدة أشخاص يجب التحدث معهم "وراء أبواب مغلقة"، بالإضافة إلى العديد من الشهود الذين يجب أخذ إفاداتهم مجددا.

ويجري التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016، وكذلك العلاقات المزعومة بين الرئيس دونالد ترامب وروسيا، من قبل المدعي الخاص المستقل روبرت مولر، وكذلك لجان الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأمريكي.

روابط ذات صلة

محلل تركي شهير: اميركا فشلت في الاجماع العالمي ضد ايران

هذا ما قال البيت الأبيض حول "تدخل روسيا" في نتائج الانتخابات الامريكية

"ترامب" يواصل "حلب" السعودية ويحصل على مبلغ هائل لتمويل هذا الهدف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مجلس الشيوخ: لا دليل على "تواطؤ" ترامب مع روسيا

الاحتلال الاسرائيلي يعيد فتح أبواب الاقصى

بشرى لمحبى الاعمال التاريخية.. السينما الايرانية تستعد لاطلاق أحد أضخم أعمالها التاريخية

الأردن يطالب بوقف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأقصى

وزير أردني سابق يثير جدلا.. ربط خلية السلط بابن تيمية وقطب

شاهد؛ إصابة جندي بعملية طعن بالقدس واستشهاد المنفذ

لا تتناول الشاي والقهوة بعد هذه الاطعمة

شاهد: تنفيذ حكم الاعدام بحق 6 دواعش بريف إدلب، والمنفذ صادم!

شاهد: هذه مواصفات قنبلة استخدمتها السعودية بمجزرة صعدة

العثور على جثة طفل مقتولا في عدن بعد أيام من اختطافه

شاهد: سوريا تعرض طائرات الإرهابيين.. ما مهمتها!

المركزي الايراني يتبنى عدة اجراءات تتعلق بالسياسة النقدية

تقارير خطيرة في تل ابيب.. مفاجآت بالجملة خلف معارك ادلب!

القاء القبض على صاحب هذا الفيديو الأكثر تداولا في السعودية(شاهد)

منظمة التحرير تحذر من حرب دينية مرتقبة بسبب الاحتلال

حماس تكشف موعد استئناف مفاوضات التهدئة والمصالحة

خوفاً من هجوم الجيش السوري.. “أحرار الشام” تتخذ قرارات جديدة

تقديم "قوافل عيدية" للجيش واللجان الشعبية في ذمار اليمنية

كيف علق الحوثي على الـ"100 مليون دولار السعودية"؟

رالي ألمانيا تاناك يعزز صدارته مع نهاية اليوم الأول

الأکثر مشاهدة