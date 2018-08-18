النمل الابيض يغزو محافظات مصر!

العالم - مصر

وتناقلت وسائل الإعلام المصرية أنباء انتشار النمل الأبيض في المحافظات المصرية الذي يتغذى على الأخشاب، حيث كافحه المواطنون لأكثر من مرة برش المبيدات الحشرية لكن دون جدوى، مطالبين وزارة الزراعة بضرورة التدخل للقضاء على هذه الحشرات.

من جانبه، قال رئيس قسم علم الحشرات التطبيقي في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية الدكتور حسين عبد الله رزق أن النمل الأبيض هو نوع حشرات مختلف عن النمل العادي، ويتسبب بأضرار هيكلية في المنازل والمباني بشكل عام وكذلك الأثاث الخشبي، ولا يرى السكان النمل الأبيض داخل بيوتهم في العادة إلا بعد أن يكون غزو هذه الحشرات قد ترسخ في المكان، لكن يمكن رؤيتها كذلك بالخارج محيطة ببقايا الأشجار الميتة أو ألواح الخشب المتعفنة أو أي نوع من الحطام والمخلفات.

وفي نفس السياق، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه يتابع مشكلة انتشار حشرة النمل الأبيض بمنازل قرى نصر النوبة بأسوان وقرى القرنة بالأقصر، والتي تم إثارتها من جانب عدد من الصحف.

ووجه رئيس الوزراء وزير الزراعة ومحافظ الأقصر، بمتابعة هذه المشكلة وإعداد تقرير للإفادة بما تم من خطوات لمجابهتها، مشددا على أهمية الإجراءات الوقائية في منع الأضرار لاسيما في الظواهر التي تتكرر بصورة منتظمة.