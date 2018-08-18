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حماس: زيارة القاهرة تتعلق بالمصالحة وإنهاء الحصار

حماس: زيارة القاهرة تتعلق بالمصالحة وإنهاء الحصار
السبت ١٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعضو وفد الحركة إلى القاهرة، حسام بدران، يوم الجمعة، أن الحركة، تلقت دعوة من مصر لزيارة القاهرة لمواصلة المباحثات المتعلقة بإنجاز المصالحة الوطنية، وسبل إنهاء حصار قطاع غزة وإعادة إعماره.

العالم - فلسطين

وقال بدران، في تصريح صحفي: " تلقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" دعوة كريمة من جمهورية مصر العربية لزيارة القاهرة لمواصلة المباحثات المتعلقة بإنجاز المصالحة الوطنية، وسبل إنهاء حصار قطاع غزة وإعادة إعماره، وعقد وفد الحركة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الأشقاء المصريين، ومع كل الفصائل الفلسطينية، وتركزت المباحثات حول ضرورة إنجاز المصالحة الفلسطينية على قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة بما يحقق وحدة شعبنا الفلسطيني ويعزز صموده في وجه المحتل الغاصب".

وأضاف بدران: "كما تناولت المباحثات سبل بناء بيئة فلسطينية مناسبة لتحقيق ذلك، وفِي مقدمتها رفع الإجراءات العقابية المفروضة على شعبنا في قطاع غزة، وتطبيق اتفاق المصالحة الشامل الموقع عام 2011، ومخرجات اتفاق بيروت يناير 2017. وركزت المباحثات على آليات تثبيت وقف إطلاق النار المعلن عام 2014، بما يحقق كسر الحصار عن قطاع غزة، وبما يضمن رفع المعاناة عن شعبنا الصامد، ولقد اتسمت المباحثات بالجدية والحرص الكبير على تحقيق طموحات شعبنا وآماله".

ووفقا لبدران، فقد تم الاتفاق على استئناف الفصائل الوطنية اجتماعاتها في القاهرة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة لمواصلة المباحثات وصولا لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الوحدة وكسر الحصار.

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