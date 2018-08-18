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طالبان تدعو أمريكا لإجراء محادثات “للوصول إلى تفاهم” لإنهاء الحرب في أفغانستان

طالبان تدعو أمريكا لإجراء محادثات “للوصول إلى تفاهم” لإنهاء الحرب في أفغانستان
السبت ١٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

دعا القائد الأعلى لحركة طالبان، الملا هبة الله أخوند زاده الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع الحركة “للوصول إلى تفاهم” لإنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان.

العالم - أسيا والباسفيك

وأضاف أخوند زاده أن حركة طالبان ما زالت تؤكد على أهمية منطق التفاهم، وتدعو أمريكا إلى إجراء محادثات بدلاً من استخدام القوة.

وتابع أن السبيل الوحيد لضمان نهاية كاملة وشاملة للحرب الدائرة، هو إنهاء احتلال أفغانستان.

وأشار إلى أن الصراع الحالي له صلة بالاحتلال الأمريكي لأفغانستان، وأن طالبان تؤكد على ضرورة إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

يأتي ذلك فيما تجرى جهود لبدء محادثات سلام بقيادة أفغانية بين طالبان والحكومة الافغانية.غير أن طالبان ترفض مراراً بدء محادثات مع الحكومة الافغانية، وتؤكد على ضرورة إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.

يأتي ذلك أيضاً على الرغم من أن الرئيس، محمد أشرف غني عرض الاعتراف بحركة طالبان كحركة سياسية أواخر شباط/ فبراير، هذا العام في محاولة لتمهيد الطريق لاستئناف محادثات السلام.

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