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تركيا تجري تدريبات مشتركة مع قوات أميركية في منبج السورية

تركيا تجري تدريبات مشتركة مع قوات أميركية في منبج السورية
السبت ١٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، إنه من المتوقع قريبا أن تبدأ قوات بلاده تدريبات مشتركة مع نظيرتها الأميركية في منطقة منبج شمالي سوريا.

 

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، حول تسيير القوات التركية دوريات مستقلة في منطقة منبج في إطار خارطة طريق متفق عليها بين أنقرة وواشنطن.

وأورد البيان كلمة للوزير أكار قال فيها: "الأنشطة التي تنفذها تركيا وعناصر القوات الأميركية والرامية لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، تسير وفقا لمبادئ خارطة الطريق والأمن حول منبج".

وأضاف الوزير: "وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تبدأ عناصر القوات المسلحة لكلا البلدين تدريبات مشتركة مخطط لها في المرحلة المقبلة خلال وقت قريب".

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

ويأتي تسيير تلك الدوريات في إطار خارطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن في يونيو/ حزيران الماضي.

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