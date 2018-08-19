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نقطة تواصل.. لهذا السبب لايعترف النظام البحريني بعيد استقلاله عن بريطانيا؟

الأحد ١٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

اكدت الكاتبة والمتخصصة بالشأن البحريني اسراء الفاس، ان الاحتفال بعيد استقلال البحرين عن بريطانيا يجب ان يكون جامعاً لكل المكونات البحرينية، مشيرة الى ان السلطات لا تحتفي بهذا اليوم كما بقية دول العالم.

العالم - خاص

وقالت الفاس في حوار مع العالم في برنامج "نقطة تواصل": ان السلطات البحرينية لاتعترف حقيقة الاستقلال عن الاستعمار البريطاني، باعتبار ان النظام البحريني هو بمثابة استثمار بريطاني في هذه المنطقة، وربما هذا ما يفسر لماذا آل خليفة محرجين للتطبيل بهذه المناسبة.

واضافت الفاس، بالمقابل يحتفي النظام البحريني بعيد جلوس الملك على العرش 16 ديسمبر في العاصمة المنامة ولكنه في باقي المناطق يحتفي به بالسلاح الشوزن والاعتقالات المستمرة للنشطاء وزعامات المعارضة والتعميم الاعلامي وتكميم الافواه.

ولفتت الكاتبة والمتخصصة بالشأن البحريني، الى ان ملك البحرين حمد يعيش في غربة كاملة عن شعبه وعن واقع البحرين وعن تاريخه، مؤكدة ان البريطانيين يشرفون على تعذيب المعارضة في سجون البحرين، فضلاً عن عمل جهاز الاستخبارات البريطاني في الخارج لرصد وملاحقة النشطاء.

واوضحت اسراء الفاس، ان ملك البحرين خلال احدى زياراته لبريطانيا استدعى دون حرج او خجل الانتداب البريطاني بصورة واضحة بالعودة الى البلد، لذا عندما يتم الحديث عن استقلال النظام من مستعمر بريطاني منذ 47 عاماً، فعلى الملك البحريني ان يخجل من زياراته المتكررة لبريطانيا.

وحول مَنْ صنع استقلال البحرين، اكدت اسراء الفاس" ان استقلال البحرين يعود الى تظاهرات الخمسينيات ونضال التيارات اليسارية والاسلامية وزعامات سنية وشيعية، وفقاً للوثائق البريطانية المدونة لديه، مشيرة الى ان النظام البحريني لا يعترف بعيد الاستقلال لان المناسبة لا تمت له بصلة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو اعلاه..

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نقطة تواصل.. لهذا السبب لايعترف النظام البحريني بعيد استقلاله عن بريطانيا؟

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