الدولة السورية ستحسم قضية ادلب..كيف؟

العالم - تقارير

بعد سبع سنين عجاف مرت على سوريا استطاع الجيش السوري ان يستعيد عافيته ويحرر العديد من المدن السورية التي كانت تسيطر عليها المجموعات المسلحة،الجيش السوري قبل تحريره تلك المدن كان يخير المسلحين بين المصالحة او الحرب، لذا فكثير من المسلحين قبلوا المصالحة وسلموا اسلحتهم للدولة وعادوا الى حضن الوطن، اما الذين لم يقبلوا بالمصالحة اجاز الجيش لهم ان يذهبوا مع عوائلهم اينما شاؤوا، وكلهم اختاروا مدينة ادلب القريبة من الحدود التركية.



اصبحت ادلب اليوم تضم اكبر عددا من المسلحين الرافضين المصالحة مع الدولة السورية ولايخفى على القارئ ان الدول التي دعمت المسلحين مثل السعودية وبعض دول الخليج الفارسي وتركيا واميركا و"اسرائيل" لازالت تدعمهم وتمدهم بالمال والسلاح،في امل استقطاع هذه المنطقة من الدولة السورية الا ان القائد بشار الاسد اعلن مرارا انه لايمكن ان يبقى شبرا تحت سيطرة المجموعات المسلحة، فـ الجيش السوري يحشد قواته على اطراف قريبة من ادلب فمنذ العاشر من آب الجاري، يستهدف الجيش السوري بالسلاح المدفعي وبوتيرة أقل بالغارات الجوية، مناطق عدة تحت سيطرة الفصائل تمتد من جنوب إدلب إلى ريف حلب الغربي (شمال) وريف حماة الشمالي (وسط).

ويأتي ذلك بعد إرساله تعزيزات عسكرية إلى المنطقة وهي “الأضخم في تاريخ الحرب السورية

بالنسبة الى الحكومة السورية، تشكل استعادة إدلب أهمية رمزية، لأنها ستعني نهاية المعارضة المسلحة ضده.

ويتفق محللون على أنّ أيّ عملية عسكرية محتملة في إدلب يجب أن تحظى بموافقة أنقرة التي تخشى موجات جديدة من اللاجئين إليها.

وكما ذكرنا سابقا ان ادلب تضم فصائل مسلحة عديدة ابرزها هيئة تحرير الشام ( جبهة النصرة سابقا ) وحركة احرار الشام وفصيل نور الدين الزنكي حيث اتحد الفصيلان الاخيران شكلا جبهة تحرير سوريا التي اشتبكت في معارك مع هئية تحرير الشام راح ضيحتها عدد من المواطنين وقبل ايام انفجر مخزن اسلحة لم تحدد اسبابه تابع لجبهة النصرة تسبب في قتل 39 شخصا على الأقل وإن معظم القتلى هم من عائلات مقاتلين في هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) نزحوا من محافظة حمص.

وهناك عامل مهم في تحرير ادلب من سيطرة المسلحين الا وهو ان الطائرات المسيرة التي تهاجم قائدة حميميم تأتي دائما من الفصائل المسلحة المتواجدة في ادلب

انقرة تطلب من جبهة النصرة ان تحل نفسها

تُدرك أنقرة التي لا تزال تحاول استيعاب انفجار الأزمة مع ​الولايات المتحدة الاميركية​ بوجهها، تماما أنها غير قادرة في المرحلة الراهنة على معاداة موسكو بعد أن خسرت حليفتها واشنطن، لذلك تراها جاهزة لتقديم أي تنازلات قد تُطلب منها بخصوص الملف السوري وبالتحديد ملف ادلب، ما انعكس فعليا على أرض الواقع، وسط معلومات عن امهال ​تركيا​ "​هيئة تحرير الشام​" التي تشكل "​جبهة النصرة​" عمودها الفقري لحل نفسها والانضمام الى "الجبهة الوطنية للتحرير" والتي تشكلت حديثا باندماج الفصائل العسكرية الرئيسية في الشمال السوري.

ولم يلبّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طوال الأشهر الماضية طلبا ​روسيا​ بوضع حد لـ"النصرة" في ادلب، بل بقي يستخدمها كورقة ضغط بوجه موسكو وطهران معا. الا أنه اليوم يجد نفسه محاصرا بعد الصفعة القوية التي وجهها له الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ما أدى لانهيار الليرة التركية، لذلك يسعى لكسب الرضى الروسي مهما كلّف الثمن، وحتى ولو كان رأس "النصرة". وقد أُبلغ قادة "تحرير الشام" بوجوب أن حلّ التنظيم خلال أيام أو أسبوعين كحد أقصى، وبحسب المعلومات هناك رأيين داخل "النصرة" الأول يشدد على وجوب الانصياع للأوامر التركية فيما الثاني يدعو للانقلاب على أنقرة مع ترجيح غلبة الرأي الأول.

بذريعة “الحج”.. قادة “النصرة” تهرب إلى السعودية

كشفت مصادر إعلامية وأخرى في تنسيقيات المجموعات الإرهابية التابعة لجبهة النصرة في إدلب، عن “خروج” معظم القيادات الأجنبية من إدلب إلى السعودية بحجة “أداء فريضة الحج”، وذلك بالتزامن مع وصول قوات الجيش العربي السوري تدريجياً إلى محيط مدينة إدلب.

وحسب موقع “عاجل”، كانت مصادر إعلامية قالت أن “أبو يقظان المصري” ومجموعة من قيادات جبهة النصرة في إدلب وشمال حماة، خرجوا عبر تركيا إلى السعودية بزعم أداء “فريضة الحج”، إلا أن مصادر أهلية في مدينة إدلب كشفت لشبكة عاجل الإخبارية ، أنه ومنذ أسبوع تفاجأت بعض الفصائل الإرهابية بدخول قياداتها إلى تركيا بزعم “الحج”، قبل أن تبدأ القيادات الأجنبية باللحاق بها إلى تركيا على أن يتجمعوا هناك قبل مغادرتهم إلى السعودية لأداء فريضة الحج.

مسؤول تركي: أنقرة لن تسمح للأسد بشن هجوم على إدلب

قال مستشار الرئيس العام لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا (ياسين أقطاي) إن "الحكومة التركية واضحة وجادة في مسألة إدلب وهي تعمل جاهدة لإيقاف هجمات الأسد على ريف المدينة، والتي ارتفعت وتيرتها خلال الأسبوع الأخير"معللا ذلك بوجود

حجم الكم الهائل من الذين سيتوجهون إلى تركيا حينها".

وجهاء من إدلب يتواصلون مع حميميم لتسليم مناطقهم

بادر وجهاء في محافظة إدلب السورية للتواصل مع مركز المصالحة الروسي لتسليم مناطقهم وترتيب التسويات مع الدولة السورية.

وكشفت مصادر أهلية أن وجهاء من عدة مناطق في محافظة إدلب بادروا للتواصل مع مركز المصالحة الروسي، لتسليم مناطقهم وترتيب التسويات مع الدولة السورية فور توافر الإمكانية عند اقتراب وحدات الجيش.

وبينت المصادر أن المعلومات من إدلب تنبأ ببركان شعبي ضد المسلحين، واستقبال حافل للجيش عندما يطرق أبواب المحافظة.

إلى ذلك، تخيم على محافظة إدلب وريفها حالة من الترقب الممزوج بالخوف والتخبط بين أوساط الجماعات المسلحة المسيطرة هناك، وفي مقدمها تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش" (المحظورين في روسيا).

مصدر عسكري رفيع المستوى تحدث لوكالة "سبوتنيك"، عن حيثيات المشهد العسكري المتوقع حدوثه في محافظة إدلب، مبينا أن القيادة السورية حسمت أمرها بشأن تحرير كامل الأراضي السورية من الإرهاب حيث تعتبر إدلب مفتاح إعلان إنهاء الحرب التي شهدتها البلاد على مدار 8 سنوات.الا ان الدولة السورية تعمل على حل ازمة ادلب بالمصالحة رفقا بابناء شعبها.