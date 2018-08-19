القوات الاميركية ستبقى في العراق

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل شون رايان في مؤتمر صحافي عقده بابو ظبي وتابعته السومرية نيوز، إن "القوات الأمريكية ستبقى في العراق طالما اقتضت الحاجة للمساعدة في تحقيق الاستقرار بالمناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش" حسب تعبيره.



وزعم رايان ان "السبب الرئيسي لبقاء تلك القوات هو جهود‭ ‬تحقيق الاستقرار وستظل هناك حاجة للبقاء لهذا السبب، لذلك فهذا أحد الأسباب التي ستجعلنا نبقى".



و أكدت وزارة الدفاع الأميركية، في 5 شباط 2018، عدم نيتها سحب قواتها من العراق قريباً، فيما كشفت عن اتفاق أميركي عراقي يقضي بتحويل مهام تلك القوات لتدريب وحدات الجيش العراقي ورفع جهوزيته لمحاربة "الإرهاب".