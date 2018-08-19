أي سوريا ألغى ترامب عنها مساعدات الـ200 مليون دولار؟

الخبر :

كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صفحته بتويتر أنه سوف يمنع مساعدات هزلية أميركية بمقدار 230 مليون دولار لإعادة إعمار سوريا، وأن على السعودية وسائر بلدان المنطقة الثرية أن تدفع المبلغ عوضاً عن أميركا.

التحلیل:

المواعيد بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا قد قطعتها دول المنطقة قبل خمسة أشهر في اجتماعها بالكويت. هذا في حين أن وزير الخارجية الأميركي تقدم بالشكر قبل ثلاثة أيام لولي العهد السعودي محمد بن سلمان على مساعدات بقيمة 100 مليون دولار. فيما يصف ترامب اليوم المساعدات لسوريا بالهزلية ويوعز هذا الواجب الهزلي إلى السعودية والإمارات وغيرها من دول المنطقة.

فمنذ البداية كان واضحاً أن أميركا التي خاضت رسمياً وعلى مر 7 سنين حرباً في سوريا لن تكون مستعدة لإعادة إعمار سوريا مع وجود الرئيس الأسد. لكن وللازدواجية التي صبغت السياسة الأميركية منذ تولي دونالد ترامب، إضافة إلى "مزاجية" ترامب.. فهو قد أنهى اليوم هذه المساعدات.

ومن البديهي أنه وإن كانت هناك سابقاً مساعدات إلى سوريا فهي قد ذهبت من الخزانة الأميركية إلى جيوب الإرهابيين وكذلك الأكراد مباشرة، وبعد سيطرة الجيش السوري هذه الايام على أكثر المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين وكذلك تسليم الأكراد بالوضع الموجود فلم يعد هناك من داع للإبقاء على هذه المساعدات، تحت أي اسم كانت.

ففي الحقيقة إنما قطع ترامب هذه المساعدات عن الحكومة السورية لا غيرها