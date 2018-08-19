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بالصورة.. غيرهارد شرودر مقبل على الزواج من كورية تصغره بـ26 عاما

بالصورة.. غيرهارد شرودر مقبل على الزواج من كورية تصغره بـ26 عاما
الأحد ١٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن المستشار الألماني الأسبق، غيرهارد شرودر (74 عاما)، سيعقد قرانه على الكورية الجنوبية، كيم سو يون البالغة من العمر 48 عاما.

العالم - أوروبا

وذكرت صحيفة "بيلد" أن حفل الزفاف سيقام في فندق "ادلون" في برلين يوم 5 أكتوبر المقبل.

وشرودور من مواليد عام 1944 واستلم منصب المستشار الألماني في الفترة من أكتوبر عام 1998 إلى نوفمبر 2005. ويعمل في الوقت الراهن في منصب رئيس مجلس مدراء شركة "روس نفط" العملاقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن غيرهارد شرودور تعرف على زوجته المقبلة في أحد المؤتمرات الدولية قبل عامين تقريبا وفي تلك الفترة تقريبا، فسخ قرانه مع دوريس شرودور- كيبف(55 عاما) التي أكدت عبر صفحتها في فيسبوك، أن أحد أسباب الطلاق الرئيسية، كانت علاقة زوجها مع كيم.

وسارعت بعض وسائل الإعلام الألمانية، للقول إن المستشار الأسبق دعا الرئيس فلاديمير بوتين لحضور حفل زواجه. ولكن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف قال إنه لا توجد حتى الآن لدى الرئيس الروسي أي خطط لحضور الحفل المذكور.

المصدر: وكالات

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