البث المباشر
مراسل العالم في العراق : الاجتماع تداولي بحسب مصادر وليس لإعلان الكتلة
مراسل العالم : بدء اجتماع المحور الخماسي لاعلان نواة الكتلة الاكبر في بغداد
بدء اجتماع المحور الخماسي لاعلان نواة الكتلة الاكبر
العبادي والصدر والحكيم يصلون الى مقر اجتماع قادة الكتل السياسية في بغداد
مراسل العالم في الحديدة: استشهاد 13 صيادا وجرح 4 آخرين وفقدان 4 إثر غارات استهدفت قاربي صيد بالقرب من جزيرة السوابع
مراسل العالم:القوات اليمنية تطبق الحصار على مرتزقة العدوان في حيران بحجة وطيران العدوان يقصف المتراجعين بعدة غارات
توافد قادة من سائرون والنصر والحكمة والوطنية الى فندق بابل في بغداد لإعلان نواة الكتلة الأكبر
مراسل العالم:مقتل اكثر من 17 مرتزقا واصابة 30 اخرين باستهداف طيران العدوان السعودي تجمعاتهم في مديرية حيران بحجة
مراسل العالم عن مصدر عسكري في نهم: هجوم مباغت للجيش واللجان على مواقع في جبهة يام وتكبيد المرتزقة خسائر في الأرواح
مراسل العالم عن مصدر عسكري : عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في القرن بـ جبهة نهم ومصرع وجرح العديد منهم

منظمة الدول الأميركية تدعو لانتخابات في نيكاراغوا

منظمة الدول الأميركية تدعو لانتخابات في نيكاراغوا
الأحد ١٩ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

دعا الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو الأحد نيكاراغوا لإجراء انتخابات تعيد البلاد إلى الديموقراطية مع دخول الاحتجاجات ضد الرئيس دانيال أورتيغا شهرها الرابع.

العالم - الأميركيتان

وقال ألماغرو إن نيكاراغوا التي تشهد أزمة سياسية تترافق مع أعمال عنف أدت إلى مقتل اكثر من 300 شخص بحسب منظمات حقوقية تحتاج إلى "إعادة تفعيل المؤسسات والديموقراطية".

وصرح ألماغرو لصحيفة "إل مركوريو" التشيلية "نيكاراغوا بحاجة إلى انتخابات"، وتابع الأمين العام "نيكاراغوا هي اليوم ضحية للعنف والقمع والاغتيالات، كل ذلك أدى إلى تداعيات كارثية" على البلاد.

وتابع ألماغرو أنه سيواصل جهود دعم الحوار بين حكومة أورتيغا والمعارضة.

وقال "إنها مسألة إرادة سياسية وسنواصل الإصرار على عودة الحوار عبر كافة السبل الممكنة".

وتطالب المعارضة منذ أربعة أشهر برحيل أورتيغا (72 عاما) بطل الثورة الساندينية (نسبة إلى الجبهة الساندينية للتحرير) التي أطاحت الديكتاتورية في 1979. وقد حكم نيكاراغوا من 1979 الى 1990 بعد ازاحته الديكتاتور اناستازيو سوموزا، ثم عاد الى السلطة في 2007.

في المقابل يقود أورتيغا حملة قمع ضد المعارضة في محاولة لإخماد التظاهرات الاحتجاجية التي تهز البلاد منذ أواسط نيسان/أبريل.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 23 ألف شخص فروا إلى كوستاريكا طلبا للجوء.

ولدى سؤاله عن الأزمة في فنزويلا، شدد ألماغرو على ضرورة مواصلة "الضغط الدولي" على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو و"زيادة العقوبات".

وأبدى الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية تحفظه إزاء ما أعلنته الحكومة الفنزويلية في الرابع من آب/أغسطس الجاري حول اعتداء استهدف مادورو.

وقال ألماغرو إن الحادثة "تثير الكثير من التساؤلات، وبخاصة عدم مصداقية نظام مادورو"، وتابع "في كل الأحوال، فإن الأمانة العامة لمنظمة الدول الأميركية تدين دوما استخدام العنف كوسيلة سياسية".

وأضاف "نأمل بعدم استخدام الوقائع كذريعة لمزيد من السحق لحقوق الفنزويليين أو لزيادة عدد السجناء السياسيين أو للتضييق على المعارضة".

روابط ذات صلة

نيكاراغوا تدين محاولة إغتيال الرئيس الفنزويلي

أورتيغا يتهم هذا البلد بتمويل العنف في نيكاراغوا

البرازيل تستدعي سفيرها في نيكاراغوا

واشنطن: لا نخطط حاليا لاجتياح نيكاراغوا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

منظمة الدول الأميركية تدعو لانتخابات في نيكاراغوا

إثيوبيا تدشن مصنعا لتحويل النفايات إلى طاقة

إصابة 7 بجروح خطرة بينهم 5 أطفال إثر حريق قرب باريس

الكتل العراقية المجتمعة تعلن تشكيل نواة التحالف الأكبر

مكتب المالكي: غدا سيتم الاعلان عن الكتلة الاكبر

الكشف عن حقيقة التهديد بسحب وزراء "نداء تونس" من حكومة الشاهد

أنقرة: التعاون العسكري مع واشنطن مستمر

المغرب.. العفو عن 14 معتقلا في قضايا إرهاب

نهب صهيو أمريكي للآثار العراقیة بعد الحرب

الناتو يوجه مطلبا لحركة طالبان

اجتماع المحور الخماسي في بغداد لاعلان نواة الكتلة الاكبر

ثاني الميداليات الذهبية للبعثة الايرانية في دورة الالعاب الآسيوية 2018

لم الشمل بين الكوريتين.. بالفيديو.. الجولة 21 من البرنامج الذي اتفقت عليه الكوريتان..

الفياض: لانلتزم بدخول النصر في تحالف محدود

قيادي في حماس: التهدئة مع الاحتلال اضطرارية ومؤقتة

الجيش السوري يدمر تحصينات للإرهابيين ويقضي على عدد منهم بريفي إدلب وحماة

من هو القس الأمريكي محور الخلاف بين أنقرة وواشنطن؟

اليمن : إنكسار زحف لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان في مديرية حيران

أفغانستان تعلن هدنة مشروطة مع طالبان

العبادي يطلب من معصوم دعوة البرلمان الجديد الى الانعقاد

الأکثر مشاهدة