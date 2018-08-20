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مبيد مسرطن على مائدة الافطار الاميركيين

مبيد مسرطن على مائدة الافطار الاميركيين
الإثنين ٢٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

​​​​​​​توصلت دراسة حديثة إلى أن عددا من الأطعمة التي يفضلها الأميركيون على مائدة الإفطار وتباع في الولايات المتحدة، تحتوي على كميات ضئيلة من مادة "الغليفوسات"، وهو مبيد أعشاب مرتبط بالسرطان.

العالم _ منوعات

ووفقا للدراسة التي أجرتها مجموعة العمل البيئية غير الربحية (EWG)، فإن 31 من أصل 45 منتجا غذائيا تم اختباره، وشملت شوفان "كويكر" ومنتجات أخرى تابعة لشركة "جنرال ميلز"، كان يحتوي على مستويات خطيرة من مبيدات الأعشاب.

وقال نائب رئيس الشؤون الحكومية بالمجموعة سكوت فابر: "نحن قلقون للغاية من أن المستهلكين يأكلون الغليفوسات ولا يعرفون".

وقال رئيس المجموعة كين كوك: "كبرت وأنا أتناول شوفان كويكر قبل فترة طويلة من إضفاء الغليفوسات. لا أحد يرغب في تناول مبيد أعشاب على الفطور، ولا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك. سنقدم عريضة إلى وكالة حماية البيئة".

وردا على ذلك، أصدرت "كويكر" بيانا قال فيه: "إننا نفتخر بسلامة وجودة منتجات كويكر. أي مستويات من الغليفوسات التي تكون موجودة هي أقل بكثير من أي حدود لمعايير السلامة التي وضعتها وكالة حماية البيئة والمفوضية الأوروبية باعتبارها آمنة للاستهلاك البشري".

كما أنكرت شركة "جنرال ميلز" الادعاءات، وذكرت أن منتجاتها آمنة.

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