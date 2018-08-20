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فنزويلا تلغي 5 أصفار من عملتها

فنزويلا تلغي 5 أصفار من عملتها
الإثنين ٢٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

أصدرت فنزويلا عملة جديدة ربطتها بعملتها الافتراضية "البترو"، ضمن سلسلة إصلاحات أعلن عنها الرئيس نيكولاس مادورو، حيث ستدخل العملة الجديدة الأسواق اعتبارا من اليوم الاثنين.

العالم - الأميركيتان

وسترتبط العملة الجديدة التي أطلق عليها البوليفار السيادي، بالعملة الافتراضية "البترو"، وسيبلغ سعر  "البترو" نحو 60 دولارا بناء على سعر برميل النفط الفنزويلي ما يساوي بالعملة الجديدة 3600 بوليفار سيادي، وهو ما يشير إلى انخفاض كبير في قيمة العملة.

وأعلن مادورو مؤخرا أن البلاد بحاجة إلى تطبيق نظام "انضباط مالي" والتوقف عن طباعة النقود بشكل مفرط كما حصل في السنوات الأخيرة.

وتتضمن الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي أعلنها مادورو، رفع الحد الأدنى للأجور إلى نصف بترو (أي 1800 بوليفار سيادي).

ويساوي هذا المبلغ نحو 28 دولارا، ما يعني زيادة بـ34 ضعفا عن الحد الأدنى السابق للأجور والذي كان يعادل أقل من دولار حسب سعر السوق السوداء.

وبالتوازي، دعت الأحزاب الثلاثة الرئيسية في المعارضة الفنزويلية السبت الماضي، إلى الإضراب العام اعتبارا من غد الثلاثاء، احتجاجا على هذه الإصلاحات.

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