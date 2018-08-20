البث المباشر

خلال لقائه للسفير الامريكي..

معصوم يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات

معصوم يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات
الإثنين ٢٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية العراقي ، فؤاد معصوم، العزم على دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال الفترة الدستورية، التي بدأت منذ أمس الأحد بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات وتستمر لـ 90 يوماً.

العالم - العراق

وذكر بيان رئاسي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "استقبل رئيس مساء أمس الاحد، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، دوغلاس سيليمان، واستعرض معه سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين فضلا عن مجمل التطورات السياسية في العراق والمنطقة".
وأعرب معصوم خلال اللقاء عن "شكر العراق لإهتمام الولايات المتحدة بدعم العملية السياسية في العراق،" مؤكداً "العزم على دعوة مجلس النواب المنتخب الى الانعقاد خلال الفترة الدستورية تمهيدا لممارسة مهامه التشريعية والرقابية".
وأشار إلى "إرتياحه لأعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها على النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في ايار الماضي،" معربا ايضا عن "ثقته بنجاح القوى السياسية في التوصل الى التفاهمات الضرورية لتشكيل الحكومة المقبلة خلال الفترة الدستورية لضمان تلبية مطالب المواطنين بالخدمات ومعالجة البطالة وتعزيز الامن الى جانب تعميق الوحدة الوطنية والنظام الديمقراطي".
من جانبه جدد السفير الأمريكي دعم بلاده لاستقرار العراق والاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين في كافة المجالات في اطار الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين معربا عن شكره للرئيس معصوم على اهتمامه بالقاء الضوء على مجمل الجهود المبذولة من اجل تعميق وحدة العراقيين وتقدم بلدهم.
وكان زعماء وقادة تحالف سائرون وإئتلاف النصر وتيار الحكمة الوطني وإئتلاف الوطنية قد وقعوا مساء أمس الأحد في فندق بابل ببغداد إتفاقاً على تحالف يشكل نواة الكتلة الأكبر.
وجاء في البيان الختامي الذي وقعه رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس النصر حيدر العبادي والقيادي في الوطنية صالح المطلك ان "هذا التحالف العابر للطائفية، يرفض المحاصصة بكل اشكالها وهو عازم على العمل الجاد لبناء دولة المواطنة والعدل والمساواة وتوفير الحياة الكريمة لجميع ابناء شعبنا".
كما يسعى هذا التحالف وفقاً للبيان، الى "المساهمة الجادة والفاعلة لتشكيل حكومة تعمل بجد على تقديم الخدمات وتحقيق الإعمار وإعادة النازحين ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، ويسعى هذا مخلصاً الى تقديم دماء جديدة من ابناء بلدنا ليسهموا بادارة الدولة خلال المرحلة المقبلة".
 

روابط ذات صلة

المياحي: سنحاور فتح للإنضمام للكتلة الأكبر ولا ضمانات للعبادي بولاية ثانية

اصرار امريكا للافراج عن القس الأمريكي، يكشف دوره في العراق! + صور 

الكتل العراقية المجتمعة تعلن تشكيل نواة التحالف الأكبر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بزشكيان: مجلس الشورى الاسلامي يدعم تطوير القدرات الدفاعية للبلاد

إهداء سجادة 'السلام والصداقة' الى الأمم المتحدة

الحزام الأمني تتوعد هادي: سنرى من سيحاكم الآخر!

بحارة كرباباد يعتصمون بعد إغلاق الطرق أمامهم

شاهد.. شعارات الحجاج الايرانيين في البراءة من المشركين

بروجردي: تصريحات جون بولتون لا قيمة لها سياسيا

كيف ستؤثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي

بعد افتتاح أول معبر بري.. نقلة نوعية في العلاقات بين الجزائر وموريتانيا منذ استقلالهما

خلال لقائه للسفير الامريكي.. معصوم يعلق على قرار المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات

الشرطة الإسبانية تعلن مقتل رجل يحمل سكيناً هاجم أحد مراكزها

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لليوم

مراسل العالم: الحجاج الايرانيون يهتفون "الموت لأمريكا"

المياحي: سنحاور فتح للإنضمام للكتلة الأكبر ولا ضمانات للعبادي بولاية ثانية

نائب رئيس لجنة حقوق الانسان: التوجهات الغربية المزدوجة لحقوق الإنسان في إيران غير مقبولة

مساعد وزير الدفاع: منظومة باور 373 الصاروخية في مرحلة الاختبار النهائي

لماذا تتطوع السعودية والإمارات بتعويض المساعدات المالية الأميركية في سوريا؟

نعمتي في تصريح للمراسلين: رئيس الجمهورية سيحضر الى البرلمان بعد لقائه قائد الثورة الاسلامية

محمد بن سلمان: لست بحاجة لتقديم الاعتذار على عيشتي المترفة!

شاهد.. هذا ما تفعله نساء اليمن للمجاهدين في عيد الأضحی

اصرار امريكا للافراج عن القس الأمريكي، يكشف دوره في العراق! + صور 

الأکثر مشاهدة