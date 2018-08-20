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بعد انهيار الليرة.. هل ستقدم ألمانيا دعما ماليا لتركيا؟

بعد انهيار الليرة.. هل ستقدم ألمانيا دعما ماليا لتركيا؟
الإثنين ٢٠ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول ألماني اليوم الإثنين، إن بلاده لا تدرس تقديم دعم مالي لتركيا لمساعدتها على التغلب على أزمة انهيار قيمة العملة.

العالم - اوروبا

وقال المتحدّث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي دوري للحكومة: “مسألة تقديم مساعدة ألمانية لتركيا ليست على جدول أعمال الحكومة في الوقت الراهن”.

جاء ذلك ردًّا من زايبرت على سؤال بشأن إمكانية تقديم مساعدة مالية ألمانية لتركيا، وهو الأمر الذي أثارته أندريا ناليس زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي في مطلع الأسبوع.

وأشار زايبرت إلى أن الأمر يرجع لتركيا في تقرير ما إذا كانت تريد طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن مسألة المساعدة المالية ليست هي محور المحادثات بين قادة تركيا وألمانيا.

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