معبر "تيندوف" الخطوة التي طال انتظارها..

العالم - افریقیا

فلاشيء يمنع من التبادل والتعاون بين موريتانيا وشقيقتها الكبرى الجزائر، لكن ان تأتي هذه الخطوة السارة في الوقت الحالي فذلك ما يريده ابناء المنطقة وما تتوق اليه شعوبها.

لقد سئمت هذه الشعوب تلك الحواجز والمطبات الوهمية والخرافية التي كانت السبب في تعطيل واعاقة التعاون والتبادل بين الشعبين في مجالات متعددة.

ومل تجار المنطقة حيل التهريب والتبادل غير الشرعي للبضائع والمواد بطرق تجرمها قوانين ونصوص تخالف قواعد الطبيعة ونواميس الاخوة وروابط الدم والقربى والتي تجمع الشعبين الشقيقين.

وقد اشتاق الناس لتعزيز صلاتهم وتغذية روابطهم الاهلية والعشائرية وهاهو المعبر اليوم يفتح ابوابه ليحقق للناس ما كانوا يحلمون به منذ سنوات.

نتمنى ان يحقق المعبر الحدودي تيندوف آمال وتطلعات البلدين وشعوب المنطقة وان يضاعف التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي بين الجزائر وموريتانيا و ونتمنى ان يكون هذا الطريق شريانا للحياة وللنشاط وان يكون سببا في تنمية تلك المنطقة النائية من ارضنا لا ان يكون ورقة سياسية تتلاعب بها امزجة الحكام هنا او هناك.

ينبغي ان نترك هذا المعبر للشعوب في المنطقة وللمبادلات والمبادرات الحرة والشفافة حتى تستطيع بقدرتها الذاتية استكشاف ما يجمعها ونبذ ما يفرقها.

*النشرة المغاربية