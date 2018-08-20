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فيما يرفض القضاء الشكاوى بشأن الانتخابات..

تأكيد انتخاب أبو بكر كيتا رئيسا لولاية ثانية في مالي

تأكيد انتخاب أبو بكر كيتا رئيسا لولاية ثانية في مالي
الإثنين ٢٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكدت المحكمة الدستورية في مالي الاثنين رسمياً فوز الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية من خمس سنوات تبدأ في 4 أيلول/سبتمبر.

العالم - افريقيا

وقالت مناسا دانيوكو رئيسة المحكمة التي لا تقبل أحكامها الطعن “أعلن انتخاب ابراهيم أبو بكر كيتا”، معلنة حصول كيتا البالغ من العمر 73 عاماً على 67,16% من الأصوات في الدورة الثانية في 12 آب/اغسطس ومنافسه وزير المالية السابق سومايلا سيسيه على 32,84% من الأصوات. ورفضت المحكمة كل الشكاوى المقدمة بشأن الانتخابات.

ورفض سيسه بشكل "قاطع" هذه النتيجة التي وصفها بأنها "مهزلة"، ويؤكد أنه فاز في هذه الانتخابات بغالبية 51,75% من الأصوات وفق حساباته.

ويتعين على الرئيس كيتا في ولايته الجديدة معالجة المهمة الصعبة المتمثلة في إحياء اتفاق السلام الموقع في 2015 مع حركة التمرد السابقة التي يهيمن عليها الطوارق.


 

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فيما يرفض القضاء الشكاوى بشأن الانتخابات.. تأكيد انتخاب أبو بكر كيتا رئيسا لولاية ثانية في مالي

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