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ظريف: الاوروبيون لايمكنهم ان يراهنوا على دفع الوقت

ظريف: الاوروبيون لايمكنهم ان يراهنوا على دفع الوقت
الإثنين ٢٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف استمرار المفاوضات مع الاوروبيين وقال انه وكما قلنا سابقا فان الاوروبيين عملوا بشكل متميز على صعيد اعلان المواقف ولكنه يتعين عليهم ان يحسموا امرهم في ترجمة هذه المواقف على الارض ولايمكنهم ان يراهنوا دوما على دفع الوقت.

العالم - ايران

وقال ظريف في تصريح للمراسلين في معرض تعليقه على المفاوضات مع الاوروبيين على هامش اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الاسلامي عصر اليوم الاثنين ان الاوروبيين اتخذوا عدة اجراءات فيما يتعلق بالاتفاق النووي بينها قانون حماية الشركات والسماح لبنوك الاستثمار الاوروبية بالتعاون مع ايران على صعيد توفير الضمانات المالية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالعمل في ايران .

واضاف ان هذه الاجراءات ومن اجل ان تعطي ثمارها يتعين على الاوروبيين ان يبدوا استعدادهم للاخذ بنظر الاعتبار حماية مصالحهم ازاء ايران والمنطقة والنظام العالمي ليمنعوا الاميركان من املاء وجهات نظرهم على الاخرين اي ان يكونوا على استعداد لدفع الضريبة .

واكد ظريف ان المصالح في الدنيا لاتتحقق من دون دفع ضريبة وقال انه كان على  ايران العمل على افشال الاجماع المزيف الذي تمكن الاميركان والكيان الصهيوني من تحقيقه وجني ثمار كبيرة من ذلك.

وتابع ان الاتفاق النووي تمكن من تحويل المناخ  الامني ضد ايران الى مناخ  عزلة على اميركا المنتهكة للقانون في الادارة الجديدة ومن هنا فان على الاوروبيين ومن اجل ضمان مصالحهم الطويلة الامد ان يكونوا على استعداد لدفع هذه الضريبة.

واشار من جديد الى ان الاوروبيين اتخذوا خطوات جيدة على صعيد المواقف السياسية لكنهم ومن اجل ان يدفعوا الضريبة فانهم بحاجة الى حسم موقفهم في فترة زمنية محددة ولايمكنهم ان ينتظروا دفع الوقت .

وعلق ظريف على التصريحات الاخيرة لمستشار الامن القومي للرئيس الاميركي بالقول ان جان بولتون اطلق الكثير من التصريحات الخاوية وفي الحقيقة ان الاماني التي اطلقها كانت في مكان كنا نتوقع ان يطلقها بنبرة اعلى .

وافاد ظريف ان من الافضل على بولتون والادارة الاميركية ان يراجعوا حقائق المنطقة ونتائج السياسات الماضية والضغوط التي مارسوها على ايران وان ينظروا هل ان هذه الضغوط استطاعت ان تفعل شيئا سوى التضييق على الشعب .

وتابع انه وبفضل الله ان الحكومة تمكنت من اجتياز الضغوط في الماضي بنجاج واليوم حيث اجماع الاسرة الدولية ضد اميركا بامكاننا اجتياز الضغوط ايضا.

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