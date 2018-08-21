البث المباشر
نجران: مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي بتفجير عبوات ناسفة خلف خطوطهم الأمامية في موقع الطلعة
رويترز: ترامب يقول إنه لم يحدث أي تواصل مع إيران بخصوص محادثات محتملة
رويترز: ترامب يقول "لن تكون هناك تنازلات" مع تركيا بشأن القس الأمريكي المحتجز
رويترز: ترامب يقول إنه سيبحث رفع العقوبات عن روسيا إذا اتخذت خطوات للعمل مع بلاده بشأن قضايا مثل سوريا وأوكرانيا
مصدر عسكري يمني: قنص 4 من مرتزقة العدوان السعودي في منطقة الضباب غرب مدينة تعز
مصدر عسكري يمني: الجيش واللجان الشعبية ينفذون اغارة على مواقع المرتزقة في منطقة يام بجبهة نهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
مراسل العالم: السيطرة على عدة تباب قبالة السديس بعملية هجومية لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية في نجران
مصدر عسكري في نجران: مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي خلال السيطرة على تباب قبالة السديس
السيد الحوثي: اتوجه بالنداء الى احرار الشعب اليمني بالنفير الى الجبهات وفي مقدمتها الساحل الغربي
منظمة التجارة العالمية: تركيا تقدم شكوى ضد الرسوم التي فرضتها عليها الولايات المتحدة

ميلانيا ترامب تحذر من مخاطر الإنترنت على الأطفال

ميلانيا ترامب تحذر من مخاطر الإنترنت على الأطفال
الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

 دعت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، إلى ضرورة تعليم الأطفال الاستخدام الآمن للإنترنت، مشيرة إلى أن الأطفال يدركون مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي أكثر من " بعض الكبار".

العالم - الأميركيتان

وقالت ميلانيا، أثناء منتدى أقيم في ولاية "ميريلاند" تحت اسم "منع التخويف والضغوط النفسية عبر شبكة الإنترنت" :" علينا عمل كل ما بوسعنا من أجل منح الأطفال المعلومات والأدوات اللازمة والآمنة للسلوك على الإنترنت".

واضافت:" شبكات التواصل الاجتماعي اليوم هي جزء لا يتجزأ من حياة أطفالنا واهتماماتهم، وبإمكاننا أن نوجههم نحو استخدامها بشكل جيد في مجالات واسعة ومتعددة، وإلا فمن الممكن أن تكون ضارة ومدمرة اذا ما استخدموها بشكل غير صحيح".

وكانت ميلانيا ترامب قد اختارت في وقت سابق برنامجا لحماية الأطفال من الترهيب على الشبكة بحيث يكون برنامجها الخاص بها خلال إقامتها في البيت الأبيض وأطلقت على هذا البرنامج "كن الأفضل".

 

روابط ذات صلة

ميلانيا تعاقب زوجها ترامب بهذه الطريقة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ميلانيا ترامب تحذر من مخاطر الإنترنت على الأطفال

وداعًا للـ«واي فاي»: «لاي فاي» حَمّـل ما تـشاء خلال ثوان

ادلب: تسارع في السياسة على وقع التجهيزات الميدانية

شاهد: حملة مسعورة تطال محور المقاومة وايران.. وهذه تفاصيلها!

مرعب.. شاهد ماذا يفعل جليس أطفال بطفل رضيع!!

مفاتيح تحرير إدلب

شاهد صيحة "الله أكبر" التي أطلقها أحد شهود الواقعة المروعة!!

في اول ايام عيد الاضحى المبارك..  حجاج بيت الله الحرام الى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى

المغرب يعيد التجنيد الالزامي للمرة الأولى منذ 2006

مناورة بالذخيرة الحية لقوات الاحتلال على حدود لبنان

بالصور.. إصابات باطلاق نار في محطة للمترو في لندن

ايران تتوج ببطولة المصارعة الحرة في آسياد 2018

فيما يجدد مساندة جماعة العلماء لطهران.. خالد الملا يشيد بمواقف ايران ازاء فلسطين وقضايا الامة

في ختام منافسات اليوم الثاني.. ايران بالمركز السادس بثمانية ميداليات ملونة في الآسياد

ملك المغرب يعين وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية

فيما تحدث لرويترز عن روسيا والصين وتركيا واوروبا.. ترامب سيبحث رفع العقوبات عن روسيا إذا..

امين المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية.. آية الله محسن اراكي: الوحدة سلاح مواجهة الحرب الشاملة على هويتنا

ايران وارمينيا تؤكدان على حل الخلافات التجارية

آية الله جنتي يؤكد على تنفيذ مواد الدستور حول الخصخصة

تهنئة السيد عبدالملك الحوثي بمناسبة حلول عيد الاضحى

الأکثر مشاهدة