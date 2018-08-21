ميلانيا ترامب تحذر من مخاطر الإنترنت على الأطفال

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وقالت ميلانيا، أثناء منتدى أقيم في ولاية "ميريلاند" تحت اسم "منع التخويف والضغوط النفسية عبر شبكة الإنترنت" :" علينا عمل كل ما بوسعنا من أجل منح الأطفال المعلومات والأدوات اللازمة والآمنة للسلوك على الإنترنت".

واضافت:" شبكات التواصل الاجتماعي اليوم هي جزء لا يتجزأ من حياة أطفالنا واهتماماتهم، وبإمكاننا أن نوجههم نحو استخدامها بشكل جيد في مجالات واسعة ومتعددة، وإلا فمن الممكن أن تكون ضارة ومدمرة اذا ما استخدموها بشكل غير صحيح".

وكانت ميلانيا ترامب قد اختارت في وقت سابق برنامجا لحماية الأطفال من الترهيب على الشبكة بحيث يكون برنامجها الخاص بها خلال إقامتها في البيت الأبيض وأطلقت على هذا البرنامج "كن الأفضل".