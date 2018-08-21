وزير ألماني يعارض إلزام التلاميذ بزيارة المعسكرات النازية

العالم- أوروبا

وفي أعقاب جولة قام بها في النصب التذكاري لمعسكر اوشفيتز في بولندا، قال السياسي الاشتراكي، :” أنا أؤيد بشدة زيارة هذا المكان الخاص من قبل أكبر عدد ممكن من الناس، لكنني لا أرغب في الواقع في إلزام أي أحد بالزيارة”.

يذكر أن زيارة النصب التذكارية لمعسكرات الاعتقال النازية غير ملزمة إلا في ولاية بافاريا الألمانية حتى الآن فقط، إذ يتعين على طلبة المدارس الثانوية والتعليم المتوسط هناك، القيام بجولة إلى هذه النصب ضمن الخطة الدراسية.

كما تلزم بعض الولايات الألمانية الأخرى التلاميذ بالقيام بزيارة موقع أو مواقع تذكارية، ولكن لا يشترط أن تكون مواقع لها علاقة بالحقبة النازية، وتقوم العديد من المدارس بهذه الرحلات بشكل تطوعي كما أن بعض المناهج الدراسية تنصح بذلك.

كان جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، أعرب عن تأييده لإلزام تلاميذ المدارس بزيارة النصب التذكارية لمعسكرات الاعتقال النازية.