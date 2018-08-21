الكشف عن الدور الاماراتي السعودي في الانقلاب على مرسي

العالم - مصر

وأوضح نور بشهادته في برنامج "المحاكمة" عبر تلفزيون "وطن" أن "مظاهر الانقلاب تجسدت في كل ما حدث خلال هذه المرحلة، سواء من تدخل إحدى الدول الصغرى في المنطقة، وهي دولة الإمارات، في شأن الإعلام المصري وشراء الإعلاميين، بل والسياسيين الذين توافدوا عليها في تلك الفترة".

واضاف: "ربما لم يكن واضحا دور السعودية في (الانقلاب)، ولكن يبدو أن القرار كان سعوديا بتنفيذ إماراتي، والدور الإقليمي بات معلوما ومعروفا، لكن الموقف الدولي من الانقلاب العسكري كان ملتبسا، لأن به مواقف متعارضة".

وقال نور خلال شهادته، إن "شخصية السيسي ضعيفة جدا أمام الشخصيات المشهورة، والأيام أثبتت أن هذا يمثل نقطة ضعف في شخصيته، وكان لديه شغف في أن يقف ويتصور مع الفنانين والسياسيين".

واشار نور إلى أن "مرسي خلال الستة أشهر الثانية من حكمه استشعر حجم الخلاف والشقاق وكان جديا في تحقيق الشراكة الوطنية بخلاف الحال في الستة أشهر الأولى لحكمه".

ولفت إلى أنه "خلال فترة حكم مرسي لم يكن هناك خلاف يصل لمرحلة الحرب الأهلية، لكن كانت هناك أطراف داخلية تشعل النيران في كل مرحلة، كالدولة العميقة والمؤسسات ذات العلاقة بالمخابرات الحربية والعامة ونظام مبارك، وكذلك على المستوى الإقليمي".

وأكد نور ان "اللاعب الرئيسي في هذه المرحلة هي دولة الإمارات، والتي كانت تنفذ رغبة دول أخرى في المنطقة لم تكن مستريحة لفكرة الثورة والتغيير في مصر، وكان السيسي ومازال أداة وشريكا في تنفيذ هذا المخطط".