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اعتقال إيرانيين اثنين في أميركا بذريعة التجسس

اعتقال إيرانيين اثنين في أميركا بذريعة التجسس
الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعتقلت السلطات الأمريكية إيرانيّين اثنين بذريعة "التجسّس لصالح ايران"، بحسب الرواية الأميركية.

العالم - الأميركيتان

وحسب المصادر, فإن وزارة العدل الأميركية، وجّهت إلى كل من أحمد رضا محمدي دوستدار (38 عاماً)، الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية والمقيم في إيران، والإيراني مجيد قرباني (59 عاماً) الذي يقيم في كاليفورنيا، تهمة التجسّس بسبب قيامهما سوياً بمراقبة أماكن يهودية واسرائيلية.

وتم اعتقال الرجلين في 9 أغسطس الجاري، لكن لم يتم الكشف عن التهم الموجّهة إليهما إلا الاثنين بعدما نشرتها محكمة في واشنطن.

وبحسب اللائحة الاتهامية، فإن دوستدار سافر في يوليو 2017 إلى شيكاغو حيث رصده عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي وهو يلتقط صورا لمركزي "هيليل سنتر" و"رور شاباد هاوس" اليهوديين الواقعين بالقرب من جامعة شيكاغو.

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