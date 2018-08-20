البث المباشر
نجران: مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي بتفجير عبوات ناسفة خلف خطوطهم الأمامية في موقع الطلعة
مصدر عسكري يمني: قنص 4 من مرتزقة العدوان السعودي في منطقة الضباب غرب مدينة تعز
مصدر عسكري يمني: الجيش واللجان الشعبية ينفذون اغارة على مواقع المرتزقة في منطقة يام بجبهة نهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
مراسل العالم: السيطرة على عدة تباب قبالة السديس بعملية هجومية لمجاهدي الجيش واللجان الشعبية في نجران
مصدر عسكري في نجران: مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي خلال السيطرة على تباب قبالة السديس
السيد الحوثي: اتوجه بالنداء الى احرار الشعب اليمني بالنفير الى الجبهات وفي مقدمتها الساحل الغربي
منظمة التجارة العالمية: تركيا تقدم شكوى ضد الرسوم التي فرضتها عليها الولايات المتحدة
مصادر عراقية: مقتل جندي اميركي واصابة اخرين في تحطم مروحية بالعراق
تحطم نوافذ في السفارة الأمريكية في أنقرة بعد إطلاق نار من سيارة دون إصابات
بدر1 الباليستي يقصف معسكرا مستحدثا للجيش السعودي غرب نجران

تركيا تشكو أمريكا للتجارة العالمية على رسوم ترامب

تركيا تشكو أمريكا للتجارة العالمية على رسوم ترامب
الإثنين ٢٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

قدمت تركيا شكوى ضد قرار زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية، على الواردات التركية من الحديد والألمنيوم، لمنظمة التجارة العالمية.

العالم - تركيا

وقالت منظمة التجارة العالمية، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن "تركيا طلبت من منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات حول النزاع مع الولايات المتحدة بشأن رسوم استيراد إضافية فرضتها الولايات المتحدة على منتجات الحديد والألمنيوم. وقد تم تعميم الطلب على أعضاء منظمة التجارة العالمية في 20 أغسطس/آب".

وكانت الولايات المتحدة قررت، يوم 10 أغسطس/آب الجاري، مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات التركية بنسبة 50 في المئة للحديد و20 في المئة للألومنيوم.

وكانت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة تدهورت بدرجة كبيرة بسبب محاكمة القس الأمريكي آندرو برانسون. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي فرض عقوبات على وزير العدل التركي عبدالحميد غل، ووزير الداخلية سليمان صويلو، متهما إياهما بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه أجاز بمضاعفة الرسوم على الألمنيوم وحديد الصلب من تركيا (بنسبة تصل إلى 20% و50%على التوالي). وتسبب هذا القرار بانخفاض سعر الليرة التركية إلى مستوى قياسي، أكثر من 7 ليرات للدولار.

روابط ذات صلة

بعد انهيار الليرة.. هل ستقدم ألمانيا دعما ماليا لتركيا؟

جبهة النصرة توقع تركيا في مأزق كبير بإدلب!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالفيديو...اكتشاف حوت نادر عمره 10 ملايين سنة في القرم!

وفد افغاني سياسي وأمني رفيع المستوى يزور ايران قریبا

فنان مغربي ينوي حرق كل أعماله!

ملف عودة ​اللاجئين السوريين..في صلب زيارة باسيل لموسكو

قتلى وجرحى من المنافقين بعملية نوعية بالساحل الغربي

لمدة اسبوع..سوريا تحتضن"بتوقيت الشام" الايراني(صورة)

ظريف: الاوروبيون لايمكنهم ان يراهنوا على دفع الوقت

قيادي تكفيري يكشف مخططات لضرب اقتصاد مصر

معصوم: سنوجه بانعقاد البرلمان الجديد في توقيته المحدد

العراق؛ الكتلة الاكبر.. وخطوات تشكيل الحكومة المقبلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش

وصول أول طائرة ركاب عراقية إلى مطار دمشق اليوم

تركيا تشكو أمريكا للتجارة العالمية على رسوم ترامب

خبير أمريكي يكشف.. خطط أمريكية سرية لضرب الاتحاد السوفيتي نوويا.. إقرأ التفاصيل

بالفيديو: حزب الله لبنان يزيح الستار عن صاروخ خيبر-1 

في منافسات آسياد 2018 المصارع "برويز هادي" يهدي الميدالية الذهبية الثالثة لايران

شاهد: بعد تحرير بادية السويداء..فتح هذا الباب امام الجيش

الحكومة الليبية المؤقتة تنفي تلقيها أضاحي العيد من قطر

كرة المضرب ديوكوفيتش يواصل صعوده في تصنيف المحترفين

الأکثر مشاهدة