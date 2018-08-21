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﻿ بوتفليقة يدعو الشعب إلى الوقوف في وجه "المناورات السياسوية"

﻿ بوتفليقة يدعو الشعب إلى الوقوف في وجه
الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

حذّر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة وجّهها أمس عشية يوم عيد الأضحى إلى الشعب، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمجاهد، الموافقة ليوم 20 آب / أغسطس، من التأويلات الخاطئة التي يتم صياغتها في إطار ما سماه ب «المناورات السياسوية» الهادفة إلى زعزعة الوحدة الوطنية، داعيًا الشعب إلى ضرورة الوقوف جبهة اجتماعية صلبة لمحاربة كل الآفات التي تهدد اقتصاد البلاد ومجتمعها، وفي مقدمتها مكافحة الفساد والمخدرات.

العالم - الجزائر

كما دعا في نص الرسالة التي قرأها نيابة عنه وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، خلال الإحتفالات الرسمية المخلدة لهذه الذكرى في ولاية تبسة، إلى التذكير بحجم التحديات التي تواجه الجزائر في ظل الصراعات التي تزعزع العالم العربي يـــومًيا، وتهضم حقوق الشعوب الإقتصادية في معظم المجالات، مبرزًا أن الأزمات الخارجية التي تدور على الحدود الجزائرية مثقلة بمخاطر الإرهاب وشـبكات الجريمة المنظم.

وفي هذا السياق، دعا بوتفليقة أبناء الشعب إلى التجنّد حفاظًا على مسيرة البناء ضمانًا لإستقرار الجزائر وصمودها في وجه جميع المناورات الداخلية والخارجية، مستذكرًا الخسائر الكبرى التي تكبّدتها البلاد في سبيل استرجاع أمنها واستقرارها جراء المأساة الوطنية.

وعاد إلى التأكيد على ضرورة صيانة المكاسب التي حققتها الدولة خلال العشرين سنة الماضية، خاصة على المستوى الأمني التي اعتبرته رسالة الرئيس الركيزة التي لا غنى عنها لإستكمال المشروع الاقتصادي والاجتماعي للدولة، الرامي إلى تلبية جميع الحاجات الاجتماعية للشـــــعب، ومن أجل بناء اقتصاد أقوى وأقل تبعية للمحروقات.

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