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بلماضي يؤجل الفصل في القائمة النهائية للخضر !!

بلماضي يؤجل الفصل في القائمة النهائية للخضر !!
الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

كشفت "الفاف" عبر حسابها الرسمي في "الفايسبوك" أنه تقرر تأجيل إعلان القائمة النهائية للمنتخب الوطني الذي سيشارك في التربص التحضيري لمباراة "غامبيا".

العالم - افريقيا

وأكدت "الفاف" أن "جمال بلماضي" مدرب الخضر منح قائمته الموسعة لإرسال الدعوات للاعبين، في حين سيتم الإعلان عن القائمة النهائية بعد عيد الأضحى.

يأتي هذا في وقت كان قد صرح الناخب الوطني في الندوة الصحفية التي أجراها السبت الماضي أنه كان سيتم الكشف عن القائمة يوم أمس الأحد، قبل أن تؤجل إلى ما بعد عيد الأضحى.

وكان بلماضي قد أجرى أول جلسة عمل رفقة مساعده ومدرب الحراس عزيز بوراس إضافة إلى مناجير المنتخب حكيم مدان.

وتم مناقشة كل ما يخص تربص المنتخب القادم والمباراة المقبلة مطلع شهر سبتمبر المقبل أمام المنتخب الغامبي في إطار تصفيات كان 2019.

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