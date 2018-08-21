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روسيا وإيران تبحثان إنشاء طريق تجاري من القرم إلى بحر قزوين

روسيا وإيران تبحثان إنشاء طريق تجاري من القرم إلى بحر قزوين
الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

افاد ممثل جمهورية القرم الدائم لدى الرئيس الروسي، غيورغي مرادوف، أن روسيا وإيران تبحثان إنشاء طريق تجاري من ميناء القرم إلى بحر قزوين عبر نهر الفولغا- قناة الدون.

العالم - اقتصاد

ونقلت صحيفة " إزفيستيا" عن مرادوف، قوله: إن "العديد من رجال الأعمال الإيرانيين أعلنوا عن استعدادهم لبناء خط تجاري على طول الطريق التالي: موانئ القرم — قناة فولغا — نهر فولغا — بحر قزوين — إيران".

وأوضح الممثل الدائم أن هذا الخط هو، أقصر الطرق وأكثرها اقتصادية، مضيفا أن طرق السيارات والسكك الحديدية سيتم تحديثها أيضا بفضل افتتاح جسر القرم.

وأضاف مرادوف: أن" التجارة ستصبح أكثر سهولة مع إطلاق شبكة اتصالات السكك الحديدية"، مشيرا إلى أن الطريق المخطط لعبور القطارات هو التالي: القرم، شمال القوقاز، أذربيجان ومن ثم إلى إيران".

فضلا عن ذلك، سيناقش برلمان القرم التجارة مع سوريا من خلال زيارة معرض دمشق في 6 أيلول /سبتمبر. وفقا لمرادوف، سيتم إنشاء لجنة عمل ثنائية بين سوريا والقرم في سبتمبر، والتخطيط للتوقيع على اتفاقية بشأن إنشاء شركة نقل بحري مشتركة.

وأشار ممثل جمهورية القرم الدائم لدى الرئيس الروسي، إلى أن: "سوريا أعربت عن رغبتها بفتح بيت تجاري لها في شبه جزيرة القرم، سنناقشه أيضًا خلال الاجتماع في دمشق".

ويُشار إلى أن شبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول، انضمتا إلى روسيا، بعد الاستفتاء الذي جرى فيهما في 16 آذار/ مارس من عام 2014، بعد أن أيد خلاله معظم السكان الخروج من قوام أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا.

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