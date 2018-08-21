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بالفيديو.. ترودو: عيد الأضحى فرصة للاحتفاء بالاختلافات!

الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس الوزراء كندا، جاستن ترودو، بيانا مصورا بمناسبة حلول عيد الأضحى هنئ فيه مسلمي بالعيد السعيد داعيا الى اظهار التعاطف مع المحتاجين والفقراء.

العالم - اوروبا

أصدر رئيس الوزراء كندا، جاستن ترودو، بيانا مصورا بمناسبة حلول عيد الأضحى هنئ فيه مسلمي بالعيد السعيد داعيا الى اظهار التعاطف مع المحتاجين والفقراء.

وافتتح ترودو بيانه أمس الاثنين، بإلقاء السلام باللغة العربية، فقال: "السلام عليكم، اليوم نشارك المجتمعات الإسلامية في كندا وحول العالم الاحتفال بعيد الأضحى، والذي يمثل نهاية الحج".

وتابع: "عيد الأضحى هو وقت للتفكير في دروس التضحية وإظهار التعاطف مع المحتاجين، وللاحتفاء بهذه المناسبة، ستجتمع العائلات والأصدقاء في مأدبة، وحضور صلاة الصبح، وتقديم الشكر للبركات التي ينعمون بها في الحياة".

وأردف: "بالنسبة لنا جميعا، فإن عيد الأضحى فرصة للتعرف على الإسهامات الهامة التي يقدمها المجتمع الإسلامي الكندي لمجتمعنا، والاحتفال بالاختلافات التي تحدد من نحن".

واختتم جاستن ترودو بيانه المصور: "نيابة عن عائلتنا، فأتمنى أنا وزوجتي صوفي لكل أولئك الذين يراقبون عيد الأضحى أن يحتفلوا بشكل رائع.. عيد مبارك".

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