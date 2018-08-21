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سوريا تعتزم إقامة علاقات تجارية مع القرم

سوريا تعتزم إقامة علاقات تجارية مع القرم
الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

تدرس سلطات جمهورية القرم الروسية اقتراحا سوريا لافتتاح دائرة للتجارة في شبه الجزيرة، حسبما أعلن الممثل الدائم للقرم لدى الرئيس الروسي غيورغي مورادوف.

العالم- سوريا

وقال مورادوف في حديث لصحيفة "تاس" اليوم الثلاثاء: "بعث السوريون إلينا باقتراح حول افتتاح دائرة التجارة في القرم. وعادة ما، تتخذ مثل هذه الخطوات على أساس ثنائي متبادل. لنرى إمكانية افتتاح كيان تجاري مماثل في سوريا.. ونعتزم إجراء محادثات مع السوريين في هذا الصدد".

وحسب قوله فإن وفدا من القرم سيزور سوريا الخريف المقبل، لحضور الدورة الـ60 لمعرض دمشق الدولي التي ستنطلق في 6 سبتمبر المقبل وستستغرق 10 أيام، ومناقشة إقامة علاقات تجارية ثنائية مع الشركاء السوريين.

وأضاف مورادوف: "سنستحدث لجنة العمل الثنائية بين القرم وسوريا، كما نخطط لتوقيع اتفاقية إنشاء شركة الملاحة المشتركة".

وشدد على أن التجارة مع سوريا ستفتح أمام روسيا إمكانيات واسعة للتبادل التجاري، إذ من المخطط أن تصبح شبه جزيرة القرم منطقة رئيسية للتجارة السورية الروسية، وستكون موانئها نقاط دخول للبضائع السورية المخصصة لروسيا بأسرها.

كما أشار مورادوف إلى زيارة وفد من القرم لإيران العام المقبل، مضيفا أن الطرفين يناقشان الآن إمكانية استخدام طريق تجاري عبر قناة "فولجا-دون"، الذي سيربط بين موانئ القرم وساحل بحر قزوين في إيران.

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