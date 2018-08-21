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محاكمة سوريين اثنين في ألمانيا بسبب القتل!!

محاكمة سوريين اثنين في ألمانيا بسبب القتل!!
الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

بدأت اليوم الثلاثاء محاكمة سوريين اثنين أمام محكمة مدينة هانوفر الألمانية بتهمة طعن امرأة بسكين خلال شجار في أحد المتاجر.

العالم - منوعات 

ويواجه المتهم الأول، 17 عاما، تهمة الشروع في القتل بالإضافة إلى التسبب في إصابات جسدية خطيرة، ويشاركه في التهمة الثانية المتهم الثاني وقريبه، 14 عاما.

وكان المتهم الأول اعترف بارتكاب الجريمة خلال فترة حبسه على ذمة التحقيق.

وقبل الاعتداء الذي وقع في مارس الماضي في حي بورجفيدل بمدينة هانوفر، وقع شجار بين القريبين داخل أحد المتاجر.

وبحسب صحيفة الدعوى طلبت امرأة وصديقها من الشابين التوقف عن المشاجرة، إلا أن المتهم الرئيسي ضرب صديق الضحية التي أصيبت بجروح بالغة جراء الطعنة التي تلقتها من أحد السوريين عندما وقفت أمام صديقها لحمايته من الاعتداء عليه بسكين.

وظلت المرأة في غيبوبة لعدة أيام جراء الإصابة.

وحضرت الضحية خلال المحاكمة كمدعية بالحق المدني.

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