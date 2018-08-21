البث المباشر

روسيا تعرض نخبة من أسلحتها في أول معرض عسكري مصري

روسيا تعرض نخبة من أسلحتها في أول معرض عسكري مصري
الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

تستعد روسيا لعرض نخبة من أسلحتها في مصر، وذلك خلال فعاليات معرض "أيديكس-2018" المزمع مطلع ديسمبر المقبل في التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

العالم- مصر

وأكد نائب المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية ألكسندر شيربينين أن مؤسسته ستشارك لأول مرة في معرضي أسلحة في مصر والفلبين في آن واحد هذا العام.

وقال شيربينين في حديث لمجلة الدفاع الوطني: "لأول مرة ستشارك الشركة في معرض "أداس 2018" في الفلبين ومعرض "أيديكس 2018" في مصر".

وستستمر فعاليات المعرض في الفترة من الـ3 وحتى الـ5 من ديسمبر المقبل، ومن المتوقع للمعرض أن يضم ولأول مرة أكثر من 300 شركة عارضة ومؤسسة عسكرية مرموقة أجنبية ومصرية.

وسيضم معرض "إيدكس 2018" الذي سيقام في 3 ساحات عرض كبيرة في مركز مصر للمعارض الدولية، عددا من الأجنحة لأهم الدول في المجال الدفاعي والعسكري وفي مقدمتها روسيا والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، إضافة إلى الإمارات العربية وغيرها.

 

تصنيف :

روابط ذات صلة

مصر تؤجل مفاوضات التهدئة بين تل أبيب وحماس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

روسيا تعرض نخبة من أسلحتها في أول معرض عسكري مصري

مسؤول في الناتو: "اسرائيل" قدمت السلاح لـ"جبهة النصرة"

شاهد: خسارة ثقيلة للسعودية أمام كوريا الشمالية في الألعاب الآسيوية

جهانغيري: مصفاة "نجمة الخليج الفارسي" سلبت الاعداء امكانية حظر البنزين

قصف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في جيزان

المسجد الأقصى.. محاولة صهيونية جديدة لمحو ذكرى إحراقه

"إسرائيل" تسعى لنزع حصة تركيا وأردوغان قد يلجأ للنووي!

"تويتر" يكشف عن اختلافات بين ترامب وزوجته!

الامن في افغانستان بالفيديو ....طالبان تشن هجوما على القصر الرئاسي في كابول

لندن تحث على تشديد العقوبات ضد روسيا

محاكمة سوريين اثنين في ألمانيا بسبب القتل!!

الاحتلال يزعم اجراء تحقيق في استشهاد فلسطينيين على حدود غزة

الجالية المسلمة في هولندا تحتفل بعيد الأضحى

مستوى قياسي جديد لصادرات السلع الايرانية للعراق

الجيش السوري يتصدى للجماعات الارهابية في ريف ادلب

اكتشاف فائدة غير متوقعة لرائحة القهوة!!

الحجاج يواصلون مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر منى

بالفيديو.. ترودو: عيد الأضحى فرصة للاحتفاء بالاختلافات!

البنك المركزي السوري ينهي الجدل حول عملة الخمسين ليرة

الهند.. إيواء أكثر من مليون شخص بسبب الفيضانات!

الأکثر مشاهدة