روسيا تعرض نخبة من أسلحتها في أول معرض عسكري مصري

العالم- مصر

وأكد نائب المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية ألكسندر شيربينين أن مؤسسته ستشارك لأول مرة في معرضي أسلحة في مصر والفلبين في آن واحد هذا العام.

وقال شيربينين في حديث لمجلة الدفاع الوطني: "لأول مرة ستشارك الشركة في معرض "أداس 2018" في الفلبين ومعرض "أيديكس 2018" في مصر".

وستستمر فعاليات المعرض في الفترة من الـ3 وحتى الـ5 من ديسمبر المقبل، ومن المتوقع للمعرض أن يضم ولأول مرة أكثر من 300 شركة عارضة ومؤسسة عسكرية مرموقة أجنبية ومصرية.

وسيضم معرض "إيدكس 2018" الذي سيقام في 3 ساحات عرض كبيرة في مركز مصر للمعارض الدولية، عددا من الأجنحة لأهم الدول في المجال الدفاعي والعسكري وفي مقدمتها روسيا والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، إضافة إلى الإمارات العربية وغيرها.