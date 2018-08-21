كيف تفاعلت الصحافة العربية مع أول مقاتلة ايرانية محلية الصنع؟

العالم - ايران

وتتمتع هذه المقاتلة المتطورة، بمواصفات مثل شبكات البيانات الرقمية العسكرية المتوافقة مع الجيل 4 وشاشات العرض الرقمية متعددة الأغراض واستخدام الحاسوب للمحاسبات البالستية ورادار متطور متعدد المهام لتوجيه اطلاق النار ومنظومات الخرائط المتحركة الذكية وغيرها من المواصفات الأخرى.

وبالامكان انتاج هذه الطائرة بنوعين؛ احادية المقصورة وثنائية المقصورة، حيث ان ثنائية المقصورة فضلا عن كونها قتالية فانه يمكن استخدامها لتدريب الطيارين في مرحلة متقدمة.

يشار الى ان صنع المقاتلة "كوثر" يجعل ايران في عداد القليل من الدول التي تمتلك تكنولوجيا تصميم وتصنيع المقاتلات بمنظومة "َAvionic" والسيطرة على النيران من الجيل الرابع.

وقال الرئيس حسن روحاني في مراسم الكشف عن المقاتلة الجديدة "كوثر"، ان ايران لاتثق بالولایات المتحدة أبدا بل ان حلفاء الولایات المتحدة لا تثق بها.

واضاف : لن تشن الولایات المتحدة الأمیركیة هجوما عسكریا لانها تعرف جیدا تكالیف هذا الاجراء العسكري الباهضة.

من جهته صرح وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي "أصبحنا اليوم نستطيع توفير احتياجات البلاد الدفاعية دون خوض سباق التسلح، والمقاتلة التي تم إزاحة الستار عنها اليوم تستطيع تلبية جزء من احتياجات البلاد، فضلاً عن إمكانية تحديث الأسطول الجوي القديم بالاعتماد على التكنولوجيا المستخدمة في هذه المقاتلة."

الجزيرة: "كوثر".. أول مقاتلة إيرانية الصنع

نشر قناة الجزيرة القطرية، خبر مقاتلة ايرانية محلي الصنع و كتبت على موقعها: "كشفت إيران عن أول مقاتلة صنعت محليا بنسبة 100% مزودة بمنظومات متطورة، وأطلق عليها اسم "كوثر". و أشارت الى انها هي ذات مقعدين وقامت بطلعات تجريبية ناجحة.

بي بي سي

أعلنت قناة بي بي سي على موقعها الاكتروني ان ايران عرضت طائرة مقاتلة مصنعة محليا.

و أضافت الرئيس الإيراني حسن روحاني جلس في قمرة القيادة خلال معرض للدفاع في العاصمة طهران.

وبحسب البي بي بي سي "أدت العقوبات الدولية إلى جعل حصول إيران على أسلحة من الخارج أمر صعب".

عربي 21: إيران تكشف عن أول طائرة مقاتلة محلية الصنع

كتب موقع "عربي 21" القريب من الإخوان المسلمين بمصر: "كشفت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، عن أول طائرة مقاتلة "متطورة" محلية الصنع، خلال مراسم يوم الصناعة الدفاعية في إيران بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأضافت إن "كوثر" هي أول مقاتلة إيرانية متطورة تمت صناعتها محليا مزودة بالعديد من المنظومات المتطورة من بينها أنظمة أويونيك والسيطرة على عملية الإطلاق.

الميادين: "كوثر" أول مقاتلة إيرانية محلية الصنع 100%

نشرت قناة الميادين خبر إنجازات ايران العسكرية وكتبت: "ايران تكشف عن طائرة مقاتلة جديدة اليوم الثلاثاء بحضور الرئيس حسن روحاني، وهي محلية الصنع تماماً".

وأضافت "كذلك تتميز الطائرة باستعمال حسابات السلاح الباليستية ومنظومة تصويب متطورة أمام الطيار (HUD) بهدف زيادة الدقة للسلاح والمعدات واستخدام رادار متطور ومتعددة الأغراض للسيطرة على النيران من اجل رفع مستوى الدقة في كشف الأهداف والتهديدات ونظام ملاحة دقيق بصورة راديوية ومستقلة والاستفادة من منظومة خارطة ذكية متحركة".

CNN: إيران تكشف عن "كوثر".. ما قدراتها القتالية؟

تطرقت قناة سي إن إن الأميركية، الى خبر " أول مقاتلة ايرانية محلية الصنع" و أعلنت أن إيران كشفت عن أول مقاتلة محلية الصنع تحت اسم "كوثر".

وأضافت: "تتمتع هذه المقاتلة المتطورة، بمواصفات مثل شبكات البيانات الرقمية العسكرية المتوافقة مع الجيل 4، وشاشات العرض الرقمية متعددة الأغراض واستخدام الحاسوب للمحاسبات البالستية، ورادار متطور متعدد المهام لتوجيه إطلاق النار ومنظومات الخرائط المتحركة الذكية، وغيرها من المواصفات الأخرى".

رأي اليوم

كتبت صحيفة رأي اليوم على موقعها الاكتروني ان ايران تكشف عن اول طائرة مقاتلة محلية الصنع من الجيل الرابع مزودة بـ”الكترونيات طيران متطورة” .

"رأي اليوم" وضمن الإشارة الى مواصفات المقاتلة "كوثر" اضافت: "باعت الولايات المتحدة أسلحة بمئات مليارات الدولارات إلى خصوم إيران الاقليميين، لكنها طالبت طهران بوقف برامجها الدفاعية"!!

محمد حسن القوجاني