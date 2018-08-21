ألمانيا تدعو لأنظمة مدفوعات مستقلة للحفاظ على الاتفاق النووي

العالم - اقتصاد

قال وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، إن أوروبا تحتاج إلى إقامة نظم دفع مستقلة عن الولايات المتحدة إذا كانت تريد إنقاذ الصفقة النووية بين إيران والقوى الكبرى، والتي تخلى عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بحسب ما نقلته رويترز.

وأشار الوزير الألماني في مقالة له بصحفية الأعمال اليومية "هاندلسبلات": هذا هو السبب في أنه لا غنى عن ضرورة تعزيز الحكم الذاتي الأوروبي من خلال إنشاء قنوات الدفع المستقلة عن الولايات المتحدة في صندوق النقد الأوروبي ونظام "SWIFT ".

وأضاف في المقال الذي سينشر يوم غد الاربعاء "في كل يوم تكون فيه الصفقة النووية على قيد الحياة فإن هذا أفضل من الأزمة التي قد تهدد الشرق الأوسط إذا انفجرت."