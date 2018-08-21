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الخارجية الأمريكية تتحدث عن لقاء بوتين وترامب في هلسنكي

الخارجية الأمريكية تتحدث عن لقاء بوتين وترامب في هلسنكي
الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن لقاء القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي لم يكن غنيا بمضمونه.

العالم - الاميركيتان

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا ويس ميتشل خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء: "لم تكن هناك مناقشات غنية المضمون. والاتفاق الوحيد الذي تم التوصل إليه في هلسنكي هو عقد اجتماع جديد بين مسؤولي الأمن القومي، وهو ما سيحدث هذا الأسبوع". 

وردا على سؤال أحد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، ذكر ميتشل أنه ليس على معرفة بأي مناقشة للوضع المتعلق بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خلال مباحثات ترامب وبوتين، موضحا بأن هذا الموضوع لا يدخل في نطاق مسؤوليته.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في هلسنكي في 16 تموز/ يوليو، وناقشا خلال اللقاء أزمة اللاجئين السوريين، والموقف في أوكرانيا، والتمدد النووي إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

المصدر: وكالات

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