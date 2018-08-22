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ترامب "حزين" لادانة مدير حملته السابق بتهم احتيال

ترامب
الثلاثاء ٢١ أغسطس ٢٠١٨ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ليست له أي علاقة بقضية مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت غداة ادانته بتهم احتيال تتعلق بانتهاكات ضريبية وإخفاء حسابات مصرفية في الخارج.

العالم - الاميركيتان

وقال ترامب للصحافيين لدى وصوله إلى فرجينيا الغربية ان ما حصل أمر محزن للغاية، ولا علاقة له بالتواطؤ الروسي، وذلك في إشارة إلى التحقيقات في الصلات المزعومة لحملته بروسيا.

واعتبر ترامب أن ادانة مانافورت جزء من حملة اضطهاد أعقبت انتخابات الفين وستة عشر. وبالرغم من تنصل ترامب إلا ان ادانة مانافورت وإقرار محامي ترامب السابق مايكل كوهين بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية ستكون لهما تداعيات كبيرة على ولايته الرئاسية.

ودانت هيئة المحلفين بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية بالاحتيال الثلاثاء، في أول محاكمة تنجم عن التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت عام 2016.

وفي حين قرر القاضي إبطال محاكمة جزئي في عشر تهم لم تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار بشأنها، دانت الهيئة مانافورت ببقية التهم الثماني والتي تتضمن خمس تهم بالاحتيال الضريبي وتهمتان بالاحتيال المصرفي وتهمة واحدة بعدم التصريح عن امتلاكه حسابات في مصارف اجنبية.

والإدانة بتهم الاحتيال المصرفي تعني نظريا قضاء مانافورت البالغ 69 عاما بقية حياته في السجن، إلا أن خبيرا قانونيا أوضح لوكالة فرانس برس ان العقوبة لن تتخطى في الواقع عشر سنوات.

وبعد دقائق من إدانة هيئة المحلفين لمانافورت، أقر محامي الرئيس ترامب السابق مايكل كوهين بثماني تهم موجهة إليه، بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

ورد كوهين لدى استجوابه من قبل قاض فدرالي في مانهاتن بأنه سدد بطلب من ترامب مبلغي 130 ألف دولار و150 ألف دولار لامرأتين ادعتا انهما أقامتا علاقات مع موكله، وذلك من أجل شراء سكوتهن "بهدف التأثير على الانتخابات".
 

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