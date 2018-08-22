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شاهد.. الأهلي يعبر وادي دجلة

الأربعاء ٢٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

اجتاز نادي الأهلي عقبة ضيفه وادي دجلة بصعوبة بفوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، امس، في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

العالم - رياضة 

ويدين الأهلي "المارد الأحمر" في انتصاره للاعبه الشاب صلاح محسن (19 عاما)، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 80، من زمن اللقاء الذي أقيم، على استاد السلام، بالقاهرة.

اجتاز نادي الأهلي عقبة ضيفه وادي دجلة بصعوبة بفوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، امس، في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين الأهلي "المارد الأحمر" في انتصاره للاعبه الشاب صلاح محسن (19 عاما)، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 80، من زمن اللقاء الذي أقيم، على استاد السلام، بالقاهرة.

وحقق الأهلي، حامل اللقب، انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى سبع نقاط، ليرتقي إلى مركز الوصافة بفارق الأهداف خلف غريمه التقليدي الزمالك.

بينما مني وداي دجلة بالهزيمة الثالثة على التوالي، ويقبع في قاع الدوري، برصيد نقطة يتيمة حصل عليها من تعادله مع مضيفه الداخلية، في الجولة الافتتاحية للدوري.

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