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الملك المغربي يفرج عن بعض معتقلي حراك الريف

الملك المغربي يفرج عن بعض معتقلي حراك الريف
الأربعاء ٢٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن عددا من معتقلي حراك الريف القابعين في سجن عكاشة استفادوا من عفو ملكي، يوم امس، بمناسبة عيد الأضحى.

العالم - افريقيا

وقال محمد أغناج، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، في تصريح لـ"هسبريس"، إن عدد المستفيدين من العفو الملكي يبلغ 11 معتقلا يقبعون في سجن عكاشة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالنشطاء الذين توبعوا بتهم خفيفة، وأدانهم القضاء بأقل من 3 سنوات.

ولم يؤكد المحامي ذاته ما إن كان العفو الملكي شمل أيضا باقي المعتقلين الريفيين القابعين في باقي سجون المملكة.

وكان الملك محمد السادس قد أصدر عفوا بمناسبة عيد الأضحى، على مجموعة من الأشخاص المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 889 شخصا.

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