الملك المغربي يفرج عن بعض معتقلي حراك الريف

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وقال محمد أغناج، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، في تصريح لـ"هسبريس"، إن عدد المستفيدين من العفو الملكي يبلغ 11 معتقلا يقبعون في سجن عكاشة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالنشطاء الذين توبعوا بتهم خفيفة، وأدانهم القضاء بأقل من 3 سنوات.

ولم يؤكد المحامي ذاته ما إن كان العفو الملكي شمل أيضا باقي المعتقلين الريفيين القابعين في باقي سجون المملكة.

وكان الملك محمد السادس قد أصدر عفوا بمناسبة عيد الأضحى، على مجموعة من الأشخاص المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 889 شخصا.