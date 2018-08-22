شاهد.. محامي ترامب السابق يعترف ويهز عرش الرئيس

العالم - الأميرکيتان

قضية التدخل الروسي في الانتخابات الاميركية في عام الفين وستة عشر تغيب فترة وتعود بشكل اقوى الى الواجهة.

المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي مايكل كوهين أقر بثماني تهم موجهة إليه، بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل حملات الانتخابية الرئاسية.

كوهين اقر بالذنب في خمس تهم بالاحتيال الضريبي وواحدة بالاحتيال المصرفي وتهمتين بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

ادانة كوهين جاءت بعد دقائق من ادانت المدير السابق لحملة ترامب، بول مانافورت في ثماني تُهَمٍ من بينِ ثماني عَشْرةَ كانَ يُحاكَمُ عنها في قضيةِ احتيالٍ مصرفيٍ وضريبي.

الضربة القوية التي وجهها القضاء الى اهم الشخصيات في الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، اكتفی ترامب بالاسف ازاءها، حيث اعتبر ان الادانة جزء من حملة اضطهادات أعقبت انتخابات عام الفين وستة عشر. كما نفى ترامب أيَ علاقةٍ له بقضيةِ المديرِ السابق لحملتهِ الانتخابية بول مانافورت معتبرا ماحصل حصلَ أمرٌ محزن، ولا علاقةَ له بالتواطؤ الروسي.

وقال دونالد ترامب:"بول مانافورت رجل جيد، الأمر لا يتعلق بي لكنني مازلت أشعر بأن ما حدث شيء مؤسف. لا علاقة لهذا بالتواطؤ الروسي".

ولصرف الانظار من الادانات والاتهامات الموجهة للادراة الاميركية، اعلنت وزارة الخزانة الاميركية فرض عقوبات على شركات روسية وسلوفاكية اضافة لشخصيتين روسيتين، مبررة ذلك بتقارير كشفت عنها شركة مايكروسوفت تدعي ان وحدة قرصنة الكترونية على صلة بالحكومة الروسية حاولت تنفيذ هجوم الكتروني للحصول على معلومات بمراكز ابحاث اميركية.

وبالرغم من تنصلِ ترامب إلا أنّ ادانةَ مانافورت وإقرارَ محامي ترامب السابق مايكل كوهين بخرقِ قوانينِ تمويلِ الحَمَلاتِ الانتخابية ستكونُ لهما تداعياتٌ كبيرة على ولايتهِ الرئاسية.