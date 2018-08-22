البث المباشر

وزير خارجية قطر ييتلقي في واشنطن مع نظيره الأمريكي

وزير خارجية قطر ييتلقي في واشنطن مع نظيره الأمريكي
الأربعاء ٢٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وكذلك آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والعربية.

العالم-قطر
بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وكذلك آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والعربية.

يأتي ذلك ضمن الزيارة، التي يقوم بها الشيخ محمد بن عبد الرحمن، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وكان وزيرا خارجية البلدين التقيا في واشنطن، في يونيو/حزيران الماضي، وأكد بومبيو، وقتها، على خصوصية العلاقة الاستراتيجية والصداقة، التي تجمع البلدين.

وبحسب ما جاء على صفحة السفارة الأمريكية لدى الدوحة، حول ذلك اللقاء، فإن بومبيو "أشاد بجهود قطر المستمرة في مكافحة الإرهاب وتمويله".

وشدد الوزير الأمريكي، حينها على رغبة الرئيس دونالد ترامب، في أن يرى انخفاضا في حدة الأزمة الخليجية، ثم حلا لها، بنهاية المطاف.

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة —الحليف الاستراتيجي لكل من الرياض والدوحة- أبدت رغبتها، كروسيا وبقية الدول الأوروبية، في أن تتوصل الدولتان الخليجيتان، ومعهما الإمارات والبحرين ومصر؛ إلى حل ينهي الأزمة الدبلوماسية بين قطر والدول العربية الأربع.

واندلعت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو 2017، بسبب اتهامات للدوحة بـ"دعم وتمويل الإرهاب"، وهو ما نفته مرارا وتكرارا.

روابط ذات صلة

حملة بملايين الدولارات لانتزاع كأس العالم من قطر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الاحتلال يوافق على خطط بناء 1000 وحدة استيطانية بالضفة

كرة القدم جيرارد يعلن غياب ميرفي عن رينجرز حتى نهاية الموسم

الدوري الاسباني برشلونة يفتقد حارسه سيليسن بسبب إصابة في ضلعه

آسياد 2018 ذهبيتان لإيران في المصارعة الرومانية

إجراء 15000 عملية غسيل للكلى يوميا في ايران

مرة أخرى.. الغوطة الشرقية تتذوق حلاوة عيد الأضحى + فيديو

خطيب صلاة العيد في كربلاء يشدد على ضرورة الإلتفاف حول راية المرجعية العليا

طيران العدوان يواصل شن غاراته على المحافظات اليمنية

مسؤول روسي: روسيا تعزز التعاون العسكري مع سوريا

روسيا تستعيض عن الدولار بعملات اخرى في صفقاتها !!

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:43 بتوقيت غرينتش

قنص 81 مرتزقاً خلال الـ48 ساعة الماضية في الجبهات اليمنية

ألمانيا تحظر دخول مغربي متورط في هجمات 11 سبتمبر حتى 2064

الحجاج العراقيون يكملون اعمال أول ايام التشريق ويؤدون مناسكهم بسلام

موسكو تأسف لقرار واشنطن برفضها المشاركة في التسوية الافغانية

عودة النيجيريين الفارين من بوكو حرام إلى "ديارهم"

الحشد الشعبي يكشف عن تفاصيل هجوم الشرقاط

حرس الثورة: نستمر في زيادة القدرات الدفاعية لايران

بولتون: واشنطن تنشد تغيير سلوك الحكومة الايرانية!!

318 لاجئا عادوا الى سوريا عبر معبر"نصيب" خلال الايام الماضية

الأکثر مشاهدة