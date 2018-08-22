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الفنانة السورية سوزان نجم الدين تشكو "ديمراقطية ترامب"!

الفنانة السورية سوزان نجم الدين تشكو
الأربعاء ٢٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

عبّرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن حزنها واشتياقها لرؤية أبنائها الموجودين في الولايات المتحدة وتحديداً في ولاية فلوريدا الأمريكية.

العالم - منوعات 

واشارت إلى أنها لم ترهم منذ عامين مكتفية بنشر صورة قديمة تجمعها بهم عبر حسابها على "إنستغرام"، وانتقدت سياسة وقرار الرئيس الأمريكي التي منعتها من السفر إليهم بسبب حظره لمواطني سبعة دول من زيارت أميركا.

وكتبت تعبيراً عن مشاعرها: "ما عندي صور جديدة بتجمعني معكن للأسف، لحرماني من رؤيتكم والإنغماس في أحضانكم سنتين متتاليتين، بسبب ديموقراطية ترمب المعهودة، ولكنكم على يقين، بأنكم تسكنون القلب والنفس والروح، بعدد الحركات والسكون، لاعيد عندي بعيداً عنكم، فأنتم عيدي وأنتم بهجتي، كل عام وأنتم النور الذي أطل من خلاله إلى الحياة".

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