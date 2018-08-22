بالصور.. جداريات الحج في انتظار حجاج صعيد مصر!!

العالم - منوعات

وفي مصر، يمنح لقب " الحاج" صاحبه قيمة ومكانة ومهابة اجتماعية، ولهذا يحرص الناس على مناداة كل عائد من رحلته المقدسة بـ " الحاج ".

وفي الصعيد جنوب مصر، ابتكر المجتمع الرسوم الجدارية للإعلان أن صاحب البيت قد أدى فريضة الحج، وأنه يستحق لقب " الحاج"، وقد أبدع الفنان الشعبي هذه الجداريات، لتكون في استقبال الحجاج عند عودتهم.

ويقول فنان جداريات الحج، عيد السلواوي، من محافظة أسوان، فإنه " لا تخلو قرية ولا حارة فى مصر من بيت عليه تلك العلامة المميزة التى تستقر على البيت كوسام شرف، رسمة للكعبة المشرفة مقترنة بعبارة "حج مبرور وذنب مغفور" أو عبارات التلبية مرسومة بخط أنيق وعفوى فى الوقت نفسه .. ولا يكتفي البعض برسم الكعبة وحسب وإنما أحيانًا ما يوثقوا الرحلة بأكملها راسمين على الجدران باخرة أو سيارة أو طائرة فى رمز إلى الوسيلة التى سافر بها الحاج إلى مكة المكرمة".

بينما " هذه الرسومات .. تثير لدى البعض ذكريات الرحلة المحببة إلى قلوبهم، أو تجعل آخرين يتوقون لزيارة بيت الله الحرام".

إن ظاهرة الرسوم الجدارية للحج في صعيد، هي " منازل الصعيد العتيقة المبنية بالطوب اللبن، تظهر الكثير من الرسومات التي اندثرت ولا يقوم الفنان حاليًا برسمها، ومنها؛ مشهد الافتداء بكبش من السماء، بداية من الأعلام الحمراء والخضراء التي ترفرف في الهواء، مرورًا بحمام الحمى وواقعة غار حراء، ونهاية بقيام الصعايدة باستقبال القادم من مكة المكرمة، حيث يعج الجدار بالرسومات القديمة التي تستقي كل رموزها من البيئة المحيطة".

وعن تخليد أسماء الحجاج، فإن الرسام " يقوم برسم أبناء الحاج ومن هم في أسرته فيرسم صورًا رمزية لأشكالهم ثم يكتب أسماءهم واحدًا واحدًا، وهي الأسماء التي ستعيش وتكثر ذريتها وحين تشاهد الجدار تحتفي بذلك الحنين القديم لما كانت عليه الشعائر وماكان عليه الصعيد في استقبال الحاج من الرحلة المقدسة".

ويقول الباحث والفنان أنس عبدالقادر، من محافظة قنا، جنوب مصر، أن "لكل قرية من القرى العديدة بقنا فنانيها الذين يقومون بالتوقيع على رسوماتهم".