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روسيا: أمريكا تعرقل مكافحة الإرهاب بادلب وترفض كل ماهو إيجابي لسوريا

روسيا: أمريكا تعرقل مكافحة الإرهاب بادلب وترفض كل ماهو إيجابي لسوريا
الأربعاء ٢٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، بأن أمريكا تقوم بعرقلة عمليات مكافحة الإرهاب في إدلب وترفض كل ما هو إيجابي لحل الأزمة في سوريا.

العالم - سوريا 

وقال ريابكوف: "إن أمريكا ترفض الانسحاب من مناطق وجودها في "التنف" قرب الحدود السورية العراقية وتتجاهل عدم شرعية وجود قوات عسكرية تابعة لدول أجنبية في أراضي دول أخرى دون دعوة رسمية من حكوماتها".
وأضاف: "إن واشنطن تعرقل الحل الطبيعي لمكافحة الإرهاب في إدلب و"تبدي حساسية" تجاه الدول الثلاث الضامنة لوقف الأعمال القتالية في سوريا التي تعمل لجهة إيجاد وسائل إيجابية لحل الأزمة فيها".
وأشار ريابكوف إلى أن روسيا تسعى للمساعدة بعودة المهجرين السوريين إلى وطنهم، لافتاً إلى أن بلاده تتعاون مع طيف واسع من الشركاء الدوليين بهذا الصدد.
كما بين المسؤول الروسي، أن روسيا والدول الضامنة الأخرى يعملون بالأفعال وليس بالأقوال للمضي قدماً على طريق الاستقرار التدريجي في سوريا دون أن يتعارض ذلك مع صيغة أستانة أو عملية جنيف على عكس الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده.
الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن أمس أن عدم التزام بعض الدول بالقرارات الدولية تسبب بعرقلة تسوية الأزمة في سوريا.

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