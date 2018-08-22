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بالفيديو.. أمريكا تكشف عن اختبار قنبلة نووية ذكية!!

الأربعاء ٢٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عبر مقطع فيديو عن أحدث اختبارات القنبلة النووية الحرارية الأمريكية "بي61-12"، التي جرت في 11 سبتمبر 2017 في ميدان "تونوب" السري في ولاية نيفادا.

العالم - منوعات 

وبحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" اليوم، فإن عميلة الاختبار شملت إسقاط ذخيرتين من ارتفاعات متوسطة وصغيرة من على متن المقاتلة "إف-15" ستريك إيغل.

وتعد القنبلة النووية الذكية "بي61-12" بمنزلة التعديل الـ12 الأحدث للقنبلة النووية الأمريكية الرئيسية، وتختلف عن سابقاتها بالذيل الذي يمكِّن القنبلة من عشرات الكيلومترات من موقع إسقاطها، وتعديل مسارها من خلال نظام الملاحة "جي بي إس".

وتبطئ المظلة في القنبلة من سقوطها، وتسمح للطائرة الحاملة بمغادرة المنطقة قبل الانفجار.

ولا يزال العمل على تطوير القنبلة الذكية الجديدة "بي61-12" جاريًا، ومن المقرر أن تحل محل القنابل الـ4 من طراز "بي61" الموجودة لدى القوات الأمريكية.

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