رغم الأزمة؛ كندا تعاود انتقاد حقوق الإنسان بالسعودية

العالم - السعودية

وفي تصريحات لصحيفة "غلوب آند ميل" الكندية، قالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، إنها قلقة إزاء المعتقلين والمعتقلات السياسيين في السعودية، لا سيما الناشطة إسراء الغمغام.

وكانت تقارير ذكرت أن النيابة العامة في السعودية طالبت بإصدار حكم الإعدام ضد إسراء الغمغام.

ونقلت الصحيفة، عن متحدث باسم الخارجية الكندية قوله: "بلادي مهتمة جدا بمسألة اعتقال ناشطات سعوديات، وتم التحدث بشأن هذه المخاوف مع الحكومة السعودية".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الكندية أن "كندا ستدافع دائما عن حماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة والتعبير في جميع أنحاء العالم".



وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت إن الغمغام وخمسة ناشطين آخرين يحاكمون حاليا أمام محكمة الإرهاب في البلاد، بتهم "مرتبطة فقط بنشاطهم السلمي".



يشار إلى أن السعودية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع كندا، وطرد سفيرها، وإيقاف جميع البعثات الدراسية، والمعاملات الاقتصادية؛ بسبب مطالبة كندا السعودية بالإفراج عن معتقلات حقوقيات.