شاهد؛ رسالة ايرانية لاميركا والاحتلال ولدول عربية..

العالم - خاص

واكد عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، ان الاسرائيليين فهموا تماماً ان الموقف الايراني منيع وحصين ولا يمكن احتوائه بمجرد تهديدات اميركية او انسحاب اميركي من اتفاق 5+1.

وقال فيصل في حوار مع العالم في برنامج "العين الاسرائيلية": ان الاسرائيليين فهموا ايضاً ان ايران لا توجه رسائل سياسية او دبلوماسية او لفظية فقط، وانما تقرنها بالقول والفعل من خلال اجراء تجارب على اسلحة جديدة، في ذات الوقت تقول على لسان قائد الثورة الاسلامية من انها لن تفاوض وليس هناك حرب، لانها تدرك ان الولايات المتحدة الاميركية غير قادرة على شن حرباَ.

وحول في أي سياق فهم الاسرائيلي رسالة ايران هذه، اعتبر فيصل، ان الرفض القاطع الايراني هو رفض لأي محاولة اذعان او فرض شروط على ايران او ان الحصار يمكن ان يدفعها نحو التراجع، مشيراً الى انه بنفس الوقت ادرك الاسرائيلي ان ايران مصممة على تطوير دورها في مواجهة الدور الاسرائيلي ومواصلة دعمها للمقاومة في لبنان وايضاً الى صمود سوريا.

واكد عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ان الاسرائيليين فهموا ان هناك قوة لا يمكن ان تقهر في هذه المنطقة وتمتلك حصانة على كل المستويات، وبالتالي فان هذا ما يقلق ويرعب الاسرائيليين وايضاً العديد من الدول الخليجية، مشيراً الى ان الرسالة الايرانية متعددة الاوجه في هذا السياق ولا تخص الاسرائيليين فقط.

وحول استهزاء السيد نصر الله في خطابه في ذكرى الانتصار من جيش كيان الاحتلال الاسرائيلي وقدرته، اعتبر فيصل: ان خطاب السيد نصر الله هي رسالة الواثق من قدراته وامكانياته وهي مبنية على انتصارات جرى تحقيقها في سوريا، وايضاً على قدرة المقاومة من اقتنائها لخبرات وتقنية وقدرات واعداد جديدة موجودة في ساحة المعركة.

واوضح، ان الاسرائيلي فهم تماماً ان رسالة السيد نصر الله هي رسالة قوة واقتداء ومن الواثق بنفسه حينما يقول ان المقاومة اقوى من الجيش الاسرائيلي.

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