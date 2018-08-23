البث المباشر

كيف فهموها ولماذا ارعبتهم؟

شاهد؛ رسالة ايرانية لاميركا والاحتلال ولدول عربية..

الخميس ٢٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

انصب اهتمام الاعلام الاسرائيلي على ردود ايرانية على التهديدات الاميركية واجراءات الحظر ولاسيما تأكيدات قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، ألا تفاوض مع الاميركيين والاعلان عن صاروخ بالستي ايراني جديد.

العالم - خاص

واكد عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، ان الاسرائيليين فهموا تماماً ان الموقف الايراني منيع وحصين ولا يمكن احتوائه بمجرد تهديدات اميركية او انسحاب اميركي من اتفاق 5+1.

وقال فيصل في حوار مع العالم في برنامج "العين الاسرائيلية": ان الاسرائيليين فهموا ايضاً ان ايران لا توجه رسائل سياسية او دبلوماسية او لفظية فقط، وانما تقرنها بالقول والفعل من خلال اجراء تجارب على اسلحة جديدة، في ذات الوقت تقول على لسان قائد الثورة الاسلامية من انها لن تفاوض وليس هناك حرب، لانها تدرك ان الولايات المتحدة الاميركية غير قادرة على شن حرباَ.

وحول في أي سياق فهم الاسرائيلي رسالة ايران هذه، اعتبر فيصل، ان الرفض القاطع الايراني هو رفض لأي محاولة اذعان او فرض شروط على ايران او ان الحصار يمكن ان يدفعها نحو التراجع، مشيراً الى انه بنفس الوقت ادرك الاسرائيلي ان ايران مصممة على تطوير دورها في مواجهة الدور الاسرائيلي ومواصلة دعمها للمقاومة في لبنان وايضاً الى صمود سوريا.

واكد عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ان الاسرائيليين فهموا ان هناك قوة لا يمكن ان تقهر في هذه المنطقة وتمتلك حصانة على كل المستويات، وبالتالي فان هذا ما يقلق ويرعب الاسرائيليين وايضاً العديد من الدول الخليجية، مشيراً الى ان الرسالة الايرانية متعددة الاوجه في هذا السياق ولا تخص الاسرائيليين فقط.

وحول استهزاء السيد نصر الله في خطابه في ذكرى الانتصار من جيش كيان الاحتلال الاسرائيلي وقدرته، اعتبر فيصل: ان خطاب السيد نصر الله هي رسالة الواثق من قدراته وامكانياته وهي مبنية على انتصارات جرى تحقيقها في سوريا، وايضاً على قدرة المقاومة من اقتنائها لخبرات وتقنية وقدرات واعداد جديدة موجودة في ساحة المعركة.

واوضح، ان الاسرائيلي فهم تماماً ان رسالة السيد نصر الله هي رسالة قوة واقتداء ومن الواثق بنفسه حينما يقول ان المقاومة اقوى من الجيش الاسرائيلي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..

 

روابط ذات صلة

التفاوض مع امريكا من منظار قائد الثورة الاسلامية

قائد الثورة يحدد..متى ستخوض ايران "لعبة التفاوض الخطرة" مع امريكا؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

آية الله عيسى قاسم يغادر المستشفى ويستمر بالمتابعة

أين كان الرئيس الأسد مع عائلته مساء الاربعاء؟

ملحقية السعودية الثقافية بأوتاوا تنفي خبرا لراديو كندا

رئيس اللجنة الأولمبية الايرانية يلتقي رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي

عريقات ردا على ترامب وبولتون: لا ثمن للقدس

الحرب الأميركية الصينية تستعر.. العملاق الأسيوي يرد علي واشنطن في دقائق

كوريا الشمالية اوقفت تفكيك موقع هام لإطلاق الصواريخ

محتجون مغاربة يعلقون جلود الأضاحي بباب "وكالة الماء" 

كيف فهموها ولماذا ارعبتهم؟ شاهد؛ رسالة ايرانية لاميركا والاحتلال ولدول عربية..

تسريبات.. منع زيارة معتقلي الرأي السعوديين في العيد

في سوريا.. "أقوى راجمة صواريخ للقتال" في الطريق!

الأرجنتين.. مجلس الشيوخ يوافق على رفع الحصانة عن الرئيسة السابقة

رغم الأزمة؛ كندا تعاود انتقاد حقوق الإنسان بالسعودية

بعد تركيا والصين وأوروبا.. ترامب يبدأ الضغط علي جنوب أفريقيا!

شباب مغاربة يعارضون الخدمة العسكرية الإجبارية

إصابة فلسطيني برصاص المستوطنين جنوب نابلس

الدوري الانجليزي يلاحق قناة "beoutQ" السعودية قضائيا

الأردن يعين سفيرا جديدا لدى الكيان الصهيوني

بالصور..السعودية تعتقل إخوة وأصدقاء معارض شهير

اختفاء ناقلة قبالة سواحل غرب أفريقيا

الأکثر مشاهدة